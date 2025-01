Pablo Galdames volvió al fútbol argentino. Esta vez, lo hizo con la camiseta de Independiente. El volante quiere ganarse un lugar en el Rojo, para así poder volver a La Roja.

El formado en Unión Española tuvo un buen paso por Vélez Sarsfield entre 2018 y 2021, por lo que ahora en el 7 veces campeón de la Copa Libertadores quiere nuevamente tener el nivel que lo tuvo constantemente en Juan Pinto Durán durante las Eliminatorias a Qatar 2022.

La prioridad de Pablo Galdames

Pablo Galdames viene de estar en Vasco da Gama, donde luego de la salida de Ramón Díaz no tuvo mucha continuidad. Independiente sabe que es un club exigente, pero sabe que a presión lo ayudará a mejorar.

“Independiente es el equipo con más Copas Libertadores de la historia (7), eso demuestra lo gigante que es. Acá no te exigen competir, tienes que jugar bien y ganar. No me parece anormal que el hincha sea exigente. Esa presión es buena para el jugador y te hace crecer como persona y profesional“, explicó el futbolista a El Mercurio.

Galdames vive una nueva aventura en Argentina. Imagen: Instagram

Por lo anterior, la decisión de llegar al Rojo no fue tomada a la ligera. Galdames tiene dos objetivos muy claros que quiere cumplir en Avellaneda. Uno de ellos, es regresar a la selección chilena. Para eso, reconoció que sacrificó la parte económica por mantenerse en una liga competitiva.

Publicidad

Publicidad

“Vine acá con un sueño: ganar títulos y volver a la selección chilena. Jugaremos varios campeonatos, estamos ilusionados y muy enfocados en el trabajo. En la mente de todos tiene que estar conseguir un título para el club. Y si rindo acá, podría ganarme una nómina a la selección“. señaló Galdames.

“En mi posición hay grandes jugadores, pero tengo la capacidad y puedo ser un aporte. Rechacé una oferta del fútbol chino de mucha plata porque quiero jugar el Mundial, es mi objetivo y creo que Chile puede clasificar“, complementó el jugador de 28 años.

ver también Al minuto de juego: Felipe Loyola sufre codazo mala leche de ex compañero en Colo Colo

Durante el último mercado, Pablo Galdames fue vinculado a clubes chilenos, aunque aseguró que solo un equipo lo llamó: Unión Española, pero que la oferta “estaba por debajo de mis expectativas” para el momento de su carrera.

Publicidad