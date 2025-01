El campeonato argentino ya vive su primera fecha y los chilenos son protagonistas. Así es el caso de Felipe Loyola que en Independiente se afianza como titular y estandarte en el equipo que dirige Julio Vaccari. Si participó en el debut con triunfo en el Estadio Libertadores de América.

Sin embargo, el debut del Rojo ante Sarmiento de Iván Morales no fue el de los mejores para Loyola. Es que al minuto de juego el ex Huachipato sufrió la dura entrada y justamente de un ex compañero suyo en Colo Colo.

Cuando el partido recién comenzaba, Felipe Loyola fue a trancar un balón dividido. El tema es que al frente estaba Juan Manuel Insaurralde. Como era de esperarse, el joven volante sacó la peor parte y se llevó de regalo un codazo en la cara. Esto obligó a la intervención del cuerpo médico. Aunque del VAR ni tomaron en cuenta el uso de la fuerza excesiva o el brazo en alto del Chaco.

En la transmisión de ESPN, Marcelo Espina analizó la jugada y desató que ambos fueron compañeros en el Cacique. Lo que se dio antes de que el Pipe dejará el club. “Primero el pelotazo y luego el choque. Entrenaron juntos en la primera de Colo Colo, en algún momento entre Loyola e Insaurralde”, detalló el “Calamar”.

Felipe Loyola figura en Independiente

Por suerte, el choque no fue nada y el chileno supo reponerse a la dura entrada del capitán de Sarmiento. Felipe Loyola por varios pasajes alcanzó a tener un 100% de efectividad en sus pases y además fue clave en la habilitación a Gabriel Ávalos para el 2-0.

En el complemento, la legión chilena creció. Luciano Cabral ingresó y sumó sus primeros 45′ en el Rojo, tiempo suficiente para mostrar los primeros dotes de magia. Lo mismo con Pablo Galdames que entró a la cancha en el 83.

Cabe consignar que en el 77’ Pablo Magnín (ex Huachipato) desde el punto penal marcó el descuento para Sarmiento y puso el 2-1. Iván Morales estuvo en cancha 53 mitnuos. La próxima fecha Independiente visita a Talleres y Sarmiento recibe a Godoy Cruz.

