La selección chilena está a nada de estrenarse este 2025 con un amistoso donde varios jugadores tendrán una gran oportunidad para mostrarse. La Roja enfrenta a Panamá este fin de semana con una nómina de figuras del fútbol chileno que buscan ganarse un lugar para las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, las lesiones han hecho de las suyas y han sumado varias bajas, entre ellas, la de Javier Altamirano. El volante de la U de Chile asomaba como titular pero sufrió problemas que lo tienen en duda. “Lo queríamos ver a Javier, pero el tema es que tuvo no algo grave porque así me lo comunicaron los doctores, pero no vamos a arriesgar al jugador“, dijo esta tarde Ricardo Gareca.

“Vamos a tratar de ver hasta última instancia el sábado mismo. Tengo que estar muy seguro, me tiene que dar una seguridad muy grande que el jugador esté al 100. No sólo por la selección, sino que también por el club porque quiero que empiece bien y no quiero que haya un freno”, añadió.

Javier Altamirano y su particular salida de Chile tras la lesión

Pero más allá de los dichos del DT, la noche de este viernes ocurrió un hecho que preocupó a los hinchas. Javier Altamirano abandonó la concentración de Chile en Juan Pinto Durán, encendiendo alarmas entre quienes esperaban verlo ante Panamá.

Javier Altamirano tiene preocupado a todo Chile de cara al partido con Panamá. Foto. Photosport.

Fue el periodista Christopher Brandt quien, en Sportscenter de ESPN informó de su inesperada salida. “Acaba de abandonar la concentración Javier Altamirano con la ropa habitual, de vestir, no con el buzo de la selección“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Pero más tarde y ya en el programa F90 de la misma señal televisiva profundizó en el caso del volante. “Estuvimos preguntando porque nos llamó la atención, la selección está en régimen de concentración. Esto no pasó en toda la semana“.

ver también Ricardo Gareca explica la razón por la que Arturo Vidal sigue en Juan Pinto Durán

Para calma de los hinchas, Javier Altamirano no fue desconvocado y debe regresar a Juan Pinto Durán. “Preguntamos y el jugador no ha sido liberado, está con un permiso y debería volver a la concentración. Se supone que va a volver, no ha sido liberado”, remarcó.

Por ahora, quedará esperar para saber si finalmente se pondrá el buzo y estará con el plantel de nuestro país en el Estadio Nacional. Ya descartado de la titularidad, deberá quedarse en la banca atento a cualquier opción si su físico se lo permite.

Publicidad

Publicidad

Javier Altamirano sacude a la selección chilena en la antesala del partido con Panamá. El mediocampista de la U lamenta problemas físicos que le impiden tener el rol que Ricardo Gareca le había guardado y ahora sólo ruega por un poco de acción.

Encuesta¿Debe estar Javier Altamirano en la nómina de Chile para eliminatorias? ¿Debe estar Javier Altamirano en la nómina de Chile para eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano esta temporada?

Javier Altamirano se ganó su llamado a la selección chilena luego de haber disputado 2 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos marcó 1 gol, no registró asistencias y alcanzó los 121 minutos dentro del campo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Con dos tremendas sorpresas! La formación de Chile para el amistoso ante Panamá

¿Cuándo juega Chile?

Chile cuenta las horas para saltar a la cancha a disputar su primer partido del 2025. La Roja verá acción este sábado 8 de febrero desde las 20:30 horas ante Panamá en el Estadio Nacional.