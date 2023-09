Pinilla no quiere ver más a Valdés y Mehssatou en la Roja: "Ya no rindieron"

La selección chilena tuvo un pésimo debut en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Eduardo Berizzo se vio sobrepasada por Uruguay, que le ganó por 3-1 en el Centenario gracias a Nicolás de la Cruz y Federico Valverde. Sólo Arturo Vidal, que entró a los 67′, anotó para Chile.

Varios de los elegidos por el Toto no estuvieron a la altura frente a Uruguay, y Mauricio Pinilla fue duro con dos de ellos: Diego Valdés y Nayel Mehssatou, el último reemplazado a los 67′ por Juan Delgado. El exdelantero afirmó que ambos ya no deberían tener nuevas oportunidades.

“Es un baño de realidad. Lamentablemente estamos muy por debajo del nivel de estas potencias. En algún momento dudamos si el equipo iba engranar en la metodología de Bielsa e iba ser dominante, pero finalmente le costó 17 minutos plantarse y someter a Chile”, dijo en ESPN.

“Valdés no te ha hecho en 10 partidos lo que Vidal hizo en cinco minutos. ¿Crees que es casualidad que Vidal haya marcado un gol a los cuatro minutos de haber entrado? ¿Que tenga 34 goles con la selección? A media máquina marcó diferencias”, comentó.

“Valdés vuelve a entregar la camiseta. Mehssatou estuvo inexistente. Yo no sé de qué juega, no sé si es veloz, si es lento, si toca la pelota bien. No sé lo que es. No aporta absolutamente nada. ¿Es lateral? ¿Y qué hizo? No defendió, no atacó, fue impreciso en los pases”, disparó.

“Ponte a un perrito, ponte a Matías Catalán, lo dejas de defensor y punto, si finalmente en el primer tiempo no atacaste, tuviste solo dos remates al arco. Desde lo individual no hay materias pendientes, hay materias terminadas. Jugadores que ya no rindieron”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Tras la derrota ante Uruguay, la Roja buscará sumar sus primeros puntos este martes 12 de septiembre. Enfrentará a Colombia a las 21:30 horas en el Monumental.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran las Eliminatorias con tres unidades. Paraguay y Perú los siguen con un punto. Venezuela, Chile y Bolivia no sumaron puntaje, mientras que Ecuador sigue con -3.