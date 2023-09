La selección chilena de Eduardo Berizzo defraudó en el arranque de las eliminatorias mundialistas, tras caer inapelablemente ante Uruguay por 3-1 mostrando muchas dudas en ataque, mediocampo y ofensiva. Un cóctel completo.

Jugadores sin ritmo para competir a este nivel, otros totalmente inexpertos y algunos que pareciera que desaprovechan una y otra vez las reiteradas oportunidades en la Roja se vieron en la cancha del Centenario.

Bryan Cortés (6): Un arquero está para atajar y le contuvo dos mano a mano a Darwin Núñez, el delantero del Liverpool. En el segundo tiempo le sacó un remate cruzado. Jugó harto con los pies. En los goles no tuvo nada que hacer.

Nayel Messathou (3): Inentendible su titularidad. Se nota que está inexperto para este tipo de partidos. Un invento. Nervioso, poca personalidad y una marca feble. Error gigantesco de Berizzo. Difícil que sea de la partida otra vez.

Gary Medel (5): El mejor de la zaga, aunque se nota que está con menos velocidad que en su prime lo que ante una selección veloz lo hace sufrir. Aún así, lee bien los cruces y resalta por su pachorra.

Guillermo Maripán (3): Horrible en la apertura de la cuenta en el movimiento que realiza, para permitir el pase de Darwin a De la Cruz. No logra darle seguridad a la zaga.

Gabriel Suazo (4): Tiende a soltarse por su banda, por lo que Chile sufrió cuando Uruguay explotó su banda ya que le ganaron la espalda. Errático en los pases. Tuvo una noche opaca.

Erick Pulgar (3): Era el único que estaba como volante de contención y se vio sobrepasado. Le faltó compañía en la refriega, en otra mala planificación de Berizzo. Falló feo en el tercer gol.

Charles Aránguiz (4): Se nota que tiene buena técnica e intenta hacer jugar a sus compañeros tocando de primera, pero está falto de chispa tras las lesiones sufridas, por lo que es anticipado constantemente. Por algo él mismo dijo que no se sentía para ser titular.

Marcelino Núñez (3): Absolutamente intrascendente. No basta con correr y correr. Un remate de media distancia fue lo único con lo que causó peligro en el primer tiempo. Metió el centro al área en el descuento.

Diego Valdés (3): No se entiende que le hayan dado camiseta de titular a un jugador que está probado que no rinde. Es regalón. Un “motor” que no enciende el vehículo de Berizzo. No alcanza con un par de chispazos.

Alexander Aravena (3): Fue titular de rebote y se le notó mucho que está verde para este tipo de partidos. No fue capaz de encarar y mostrar el desparpajo que exhibe en el torneo nacional.

Ben Brereton (4): Cuando un delantero se destaca más por su trabajo táctico al perseguir rivales hasta el área propia, habla de que jamás se encendió en los metros finales. Se agradece su corazón, pero se necesitan goles.

Arturo Vidal (6): Entró con ganas a los 65′ para hacer notar su presencia, contagió sangre en el equipo y se matriculó con el gol del honor. Se paró bien adelantado en la cancha.

Juan Delgado (4): También ingresó a los 65′ para reemplazar a Messathou. La vara estaba baja, peor no iba a hacerlo. Tuvo un par de aportes en ofensiva.

Darío Osorio: Entró a los 82′ y casi no tocó la pelota. No da ni para evaluarlo.

Rodrigo Echeverría: Entró a los 89′ por Marcelino a corretear en el medio.

Eduardo Berizzo (2): Un mediocampo con poca marca le pasó la cuenta a Chile. Muchas veces se vio desequilibrado el equipo, lo que ni siquiera se vio reflejado en un equipo ofensivamente potente. A sus inventos y regalones no debe ponerlos más.