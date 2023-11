La selección chilena no pudo contra Ecuador en la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Aunque pareció refrescarse con los cambios de Nicolás Córdova cerca del final, la Roja no movió el marcador y cayó 1-0 en Quito. Pese a unos buenos últimos minutos, Chile no convenció a Jorge Garcés.

Peineta analizó el partido ante el micrófono de RedGol. “Fueron sólo cinco minutos de Chile, al final, cuando Ecuador se conformaba con el 1-0, mezquino hasta ese momento. Ecuador tuvo tantas llegadas que yo pensé que el resultado iba a ser un poco más abultado”, analizó.

“Mal Ecuador en la fase final, en las decisiones y el finiquito final. Eso nos fue ayudando a creer que podíamos hacer daño. Y así fue al final. Pero nada más”, disparó. El entrenador nacional agregó que, más que detenerse en el rival, le preocupa el juego de la selección nacional.

“Ya no estoy pensando en los rivales, estoy pensando en lo que pueda entregar nuestra selección. Contra Paraguay decía que me conformaba con un 0-0 porque iba a ser muy complicado. Pero no por Paraguay. No teníamos al frente un equipo que nos metiera mucho miedo. Y nosotros tuvimos la fortuna de haber quedado con un hombre más, casi 55 minutos”, lamentó.

Por último, habló de los jóvenes que se han incorporado a la Roja. “Esperábamos un recambio generacional, pero ese recambio va a llegar porque se genera automáticamente. Y no esperemos que sea como los que se están yendo”, concluyó.

Chile termina el año fuera de zona de clasificación

La Roja sólo sumó un punto en esta fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Empató sin goles ante Paraguay y dejó escapar importantes unidades en Santiago, y luego perdió contra Ecuador en Quito. Entremedio, tuvo la renuncia de Eduardo Berizzo y recibió a Nicolás Córdova como técnico interino.

El solitario punto dejó a Chile con sólo cinco unidades y no fue suficiente para sacarlo del octavo puesto de la tabla de posiciones. Así, la Roja termina el año fuera de zona de clasificación directa y un lugar abajo del cupo al repechaje. Se mantendrá en esa posición hasta septiembre de 2024.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán en septiembre del siguiente año. Antes de eso, se jugará la Copa América 2024 en junio. La Roja, que busca un nuevo entrenador, tendrá amistosos en marzo y junio para prepararse para las dos instancias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Tras cerrar el 2023, Chile volverá a la acción en marzo de 2024 con dos amistosos. En junio disputará la Copa América 2024 y en septiembre enfrentará a Argentina y Bolivia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

