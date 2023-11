La selección chilena enfrenta a Ecuador este martes por la sexta fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, con Nicolás Córdova en la banca como entrenador interino. La renuncia de Eduardo Berizzo ya está zanjada y el entrenador de la sub 20 asume de urgencia.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, varios históricos del fútbol chileno aconsejaron a Córdova y tienen distintas opiniones sobre la posibilidad de mantener al joven adiestrados en la dirección técnica.

“Especular mucho en el fútbol no es conveniente. No soy partidario de especular porque casi siempre te va mal. Habitualmente te va mal cuando te metes atrás o esperas al rival. Eso pasa mucho por el estado anímico y el momento de los jugadores”, dijo Jorge Garcés.

El Peineta agrega que “el partido hay que ir a jugarlo ordenados, muy compactos. El equipo tiene que estar muy compacto. No puedes tener más de 35 metros entre la primera y última línea. Debe estar muy cerrado y junto el equipo para tener la pelota y para recuperarla. También para estar cerca de las marcas. Será complicado por la humedad y la altitud, pero también por el momento que estamos pasando como selección”.

“Cuando llega un técnico a la selección, para mí tiene que ser un DT que haya ganado y tenga espalda. Que haya ganado cosas y tenga mucha experiencia. Una selección es como un equipo grande, tienes que tener recorrido, no es llegar y decir estoy listo o me siento preparado. Nadie te dirá lo contrario, pero una selección son palabras mayores”, sentencia Garcés.

El Ligua y el Pillo

Por su parte, Héctor Puebla manifestó que “los ecuatorianos tienen jugadores muy rápidos arriba, sería conveniente tomar algunas precauciones sobre todo empezando el partido. Yo creo que comenzando el partido se van a venir con todo, sabiendo que renunció Berizzo, más aún”.

“Hay que salir arropaditos en los primeros minutos para ver qué es lo que hace el rival y después soltarse un poco más, porque Ecuador igual tiene bajas y hay jugadores chilenos importantes. Tampoco les conviene mucho salir con todo en mediacancha y dejar espacios”, añade.

El Ligua concluye que “si hace las cosas bien, ¿por qué no dejar a Nico Córdova? Si saca un resultado positivo, si no pierde… yo creo que los dirigentes también están esperando eso, porque no hay recursos para traer un entrenador de jerarquía. Y no cualquiera va a agarrar este fierro caliente”.

En tanto, Jaime Vera sostiene que “allá a Chile siempre se le ha hecho difícil. Hay que trabajar el partido y no meterse atrás, porque le darías más opciones al rival de tener posibilidades de gol. Hay que tener el balón y ser punzante en el momento adecuado, de manera inteligente”.

El Pillo sentencia que “esa es la fórmula que puedes emplear en un lugar donde a las mejores selecciones chilenas les ha costado. Es difícil jugar ahí. Hay que proteger el arco, pero sin olvidarse de la portería contraria”.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Ecuador?

La Roja visita a Ecuador este martes 21 de noviembre desde las 20:30 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El partido es válido por la sexta fecha de las eliminatorias.

¿Qué equipos ha dirigido Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova asume de urgencia la selección chilena como interino en su calidad de entrenador de La Roja sub 20. Antes, el DT dirigió a Palestino, Santiago Wanderers, Universitario de Perú y Al-Rayyan de Qatar.