"No sé cómo llegó ahí": presidente del Colegio de Entrenadores repasa a Nico Córdova

Nicolás Córdova vive una inesperada aventura al mando de la Selección Chilena. Y es que tras la renuncia de Eduardo Berizzo, el DT de la Sub 20 tomo el mando de la escuadra adulta, al menos para el partido ante Ecuador, por la fecha 6 de las Eliminatorias.

Eso sí, el exjugador no seguirá al mando del equipo una vez terminado el partido. Pablo Milad fue tajante en que buscarán un DT definitivo y que Córdova volverá a sus funciones habituales en la Sub 20, donde busca armar un equipo competitivo pensando en el Sudamericano 2025.

Pero el momentáneo ascenso de Córdova encontró un inesperado enemigo. Se trata del presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, quien criticó la oportunidad que está teniendo el ex técnico de Santiago Wanderers y Palestino en la Roja.

“Sin comentarios con lo de Córdova. Me hago eco de lo que he escuchado. No sé cuáles fueron los caminos que lo llevaron ahí. Eso sí, tengo claro que esas soluciones son de parche, fusibles. Llevo 50 años metido en esto y necesitamos un cambio, una dirección técnica nacional que sea seria”, destacó.

Criticas también a Alexis Sánchez

Además, el dirigente salió al paso de las críticas de Alexis Sánchez a las instalaciones de Juan Pinto Durán y el estadio Monumental. El tocopillano destacó las insalubres condiciones en las que tienen que entrenar y jugar futbol, pese a que la ANFP señaló que estas habían sido modernizadas.

Al respecto, Carlos Ramos señaló que “creo que las cosas hay que decirlas cuando corresponden, no después de. Alexis debió decir esto antes, no ahora que está la embarrada. Ese es un problema del fútbol chileno, que el jugador es muy sumiso. Tienen que pasar esas cosas para empezar a hablar”.

El propio tocopillano, eso sí, señaló por Twitter que habló con Pablo Milad y que este se comprometió a solucionar los temas pendientes por mejorar en la casa de la Selección. Además, se comprometió con velar por la situación del fútbol femenino, tras el escándalo ocurrido en Santiago 2023.

El presidente de la ANFP, eso sí, no ha entregado declaraciones públicas sobre los dichos de Alexis. Previo a esas palabras del tocopillano, defendió el proceso de modernización de Juan Pinto Durán, respondiéndole así a Gary Medel, quien tras el partido ante Paraguay señaló que Berizzo puso dinero de su bolsillo para los trabajos.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes 12 de noviembre. Desde las 20:30 horas la Roja visita a Ecuador por la sexta fecha rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo busca seguir en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El próximo domingo 26 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Audax Italiano.

