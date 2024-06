Ben Brereton ingresó desde la banca al triunfo de Chile ante Paraguay, la única prueba de la Roja antes de la Copa América 2024, y hasta tuvo la chance de estirar el marcador (3-0) con un tiro que Carlos Coronel contuvo a los 84′. Pero su nivel no dejó contento a Pedro Carcuro.

Las más reciente presentación de Brereton en la selección chilena no convenció al reconocido relator nacional, quien entregó una nueva crítica para el jugador que pertenece al Villarreal. Desde su micrófono en Radio Agricultura, Carcuro fue bastante duro con el delantero.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton”, dijo el además comentarista.

“No le veo la categoría para estar en la selección chilena”, disparó después. Su compañero de panel, Francisco Sagredo, apuntó que “Ben es simpático y a la gente le gusta”, pero Carcuro no cedió. “Pero entonces tráiganlo a un reality como Gran Hermano”, lanzó.

Pedro Carcuro disparó contra Ben Brereton | Photosport

Ben Brereton quiere recuperar su lugar en la Roja

Ben Brereton ingresó al partido contra Paraguay cuando ya se habían jugado 72′ y el marcador estaba en un 3-0. Si bien se ganó los aplausos de la gente apenas ingresó al campo del Estadio Nacional, luego se mostró nervioso, quizás por la presión que ha tenido con el cambio de técnico.

Brereton tuvo su primera aparición con la selección chilena en la Copa América 2021 y desde entonces se volvió un nombre fijo en la Roja, primero con Martín Lasarte y después con Eduardo Berizzo. Pero luego llegó Ricardo Gareca, quien ha preferido a Eduardo Vargas en la delantera.

El Tigre ha mantenido al chileno-inglés como suplente en los tres partidos que ha dirigido. Contra Albania y Francia, le dio 18 y 23 minutos, respectivamente. Eso sí, le bastó ese corto tiempo contra el equipo albanés para dar una asistencia. Contra Paraguay, en tanto, de nuevo Gareca le dio 18 minutos.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.