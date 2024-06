Mauricio Israel se ganó el enojo de Patricio Yáñez en el programa Círculo Central de TV+. Al ex delantero de la selección chilena no le gustó nada que el conductor del espacio metiera a Darío Osorio como segundo volante de contención mientras opinaban sobre las posibles formaciones de la selección chilena en Copa América 2024.

A espera del debut de La Roja contra Perú en el Clásico del Pacífico, por la primera fecha del Grupo A del torneo continental, Israel apunto a que “yo hoy me la juego con Osorio por Marcelino Núñez”.

Yáñez contestó raudo: “no, en esa posición no. No, Mauricio. No, no, no, no. En esa posición no. A Osorio tienes que ponerlo suelto, cómo lo vas a poner al lado de Pulgar. ¡No puedes poner a Darío Osorio al lado de Pulgar! Me calenté un poquito”.

Incluso Carlos Caszely, que estaba en contacto por telellamada, también se mostró en contra de las palabras del conductor: “¡no, imposible!”, dijo tajante el otrora Rey del Metro Cuadrado.

¿Más ofensivo? Caszely sube al columpio a Israel

“Yo estoy apostando a un esquema más ofensivo. Yo retrocedo un poquito a Dávila o Valdés y pongo a Osorio ahí”, insistió Mauricio Israel.

Pero Pato Yáñez no claudicó en contradecir a Israel: “¿Osorio al lado de Érick Pulgar? Darío Osorio juega bien por los costados a perfil cambiado”.

Por último, Caszely aprovechó que a Israel se le había quedado otro nombre en la pizarra y lanzó medio en serio medio en broma: “imagínate cómo sabe de fútbol Mauricio que puso doce jugadores”.

En lo que respecta a la selección chilena, La Roja ya está en Estados Unidos para jugar la Copa América 2024 con Alexis Sánchez a la cabeza y Ricardo Gareca al mando técnico.

¿Cuándo juega la selección chilena por Copa América?

Por el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, La Roja de Ricardo Gareca debutará contra a Perú en Clásico del Pacífico el 21 de junio. Después jugará contra Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).