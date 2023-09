Eduardo Berizzo no perdonó a Claudio Bravo por no asistir a los amistosos de junio y no lo llamó para la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. La gran duda es si el Toto repetirá su decisión en octubre, algo que sin duda no compartirían los históricos de la selección chilena.

Pato Toledo, exmeta de la Roja, se sentó a conversar con Paulo Flores en el Late de Florete y habló justamente del conflicto. El exseleccionado nacional defendió a Bravo y sus deseos de vacaciones luego del fin de la temporada, y aseguró que sigue siendo el mejor portero de Chile.

“Tengo una opinión muy especial respecto al problema de Bravo con Berizzo. A mí me preguntaron qué opinaba de que Claudio haya privilegiado las vacaciones antes de venir a la selección y sigo manteniendo que él merece la posibilidad de descansar después de todo lo que le ha dado a Chile”, partió.

“Era una fecha FIFA en que se jugaron partidos donde a lo mejor el técnico aprovecharía de ver otros arqueros y podía darle a Bravo la posibilidad de vacacionar, descansar con su familia y después tenerlo 100% para Eliminatorias. Claudio merece esa posibilidad”, sumó.

“Bravo sigue siendo el mejor arquero que tiene Chile. Lamentablemente, acá no tenemos un espejo en donde los chicos se puedan reflejar. Antes ibas a ver a Colo Colo y veías 60 niños de amarillo porque estaba Daniel Morón. Ibas a ver a la U, todos los chicos con la camiseta de Sergio Vargas, y en la Católica todos con las de Marcos Cornez o Pato Toledo. Hoy eso no se ve”, comentó.

Además, afirmó que “empiezas a buscar arqueros para nuestra selección y no encuentras. Brayan Cortés llegó de Iquique y yo decía que iba a ser arquero de la selección y titular, pero le ha costado. Pensé que Gabriel Castellón podía ser. O Nery Veloso. Pero no”.

¿Cuáles son los próximos rivales de la selección chilena?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha (jueves 12) y visitará a Venezuela por la cuarta jornada (martes 17).

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias?

Luego de las primeras dos fechas de las Eliminatorias del Mundial 2026, la selección chilena está en el octavo puesto con una unidad. Tiene el mismo que Perú, que se encuentra séptima, en lugar de repechaje.

