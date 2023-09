El ex arquero de la selección chilena, Óscar Wirth, conversó con Paulo Flores y RedGol tras el soberbio regreso a la cancha de Claudio Bravo. El meta debutó en la presente temporada con el Real Betis en la derrota frente a Glasgow Rangers por Europa League.

Si bien los sevillanos perdieron, Bravo no acusó falta de futbol y como prenda de garantía regaló una atajada extraordinaria. La jugada terminó en gol sólo por la pasividad de la defensa del Betis. Wirth considera que Eduardo Berizzo no puede dejarlo fuera de la selección chilena.

“Para todos los que creen saber y no se dan cuenta de las situaciones. ¿Hace cuánto tiempo que no jugaba Bravo? Meses. ¿Y cómo jugó? Notable. Eso es lo que quiero darle a entender a la gente. La persona que tiene condiciones, independientemente que juegue o no todos los partidos, te va a demostrar sus capacidades. Es imposible que hagas algo que no sabes hacer”, dijo el mundialista en España 1982.

Wirth agrega que “una selección como la chilena no se puede dar el lujo de tener jugadores de tantas condiciones afuera. No se puede, lamentablemente. El caudal de jugadores de Argentina, Brasil o Uruguay, tienes mucho donde elegir”.

“Y es mucha la ventaja que da Chile cuando dejas fuera a un jugador de nivel. Guardiola se puede dar ese lujo que si un jugador no le funciona pone a otro igual o mejor que el otro. Pero nosotros, los nombres de experiencia internacional que tenemos para afrontar las eliminatorias, son contados con los dedos de las manos. Sería demasiado irresponsable y darse un lujo tener fuera a un jugador de la calidad de Claudio Bravo”, sentenció el ex arquero.

Cabe recordar que Bravo fue reservado por Berizzo para la primera pasada de eliminatorias, pero no lo inscribió en la nómina. La explicación del técnico fue la negativa del meta a jugar los amistosos previos y no problemas físicos. La palabra la tiene otra vez el Toto.

¿Cuáles son los próximos rivales de la selección chilena?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha (jueves 12) y visitará a Venezuela por la cuarta jornada (martes 17).

¿Cómo va Chile en las eliminatorias?

Luego de las primeras dos fechas de las Eliminatorias del Mundial 2026, la selección chilena está en el octavo puesto con una unidad. Tiene el mismo que Perú, que se encuentra séptima, en lugar de repechaje.