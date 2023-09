Claudio Bravo no pudo evitar la derrota del Real Betis contra Glasgow Rangers, por el debut en la fase de grupos de la Europa League. Sin embargo, el arquero chileno fue de lo más destacado en su equipo y se lució con una tapada impresionante.

Lamentablemente el atajadón de Bravo no sirvió mucho, pues en la misma jugada la defensa del Betis estaba paveando y el Rangers aprovechó para marcar el único gol del encuentro.

Tras el partido, Arturo Vidal revisó los compactos de la jornada en su transmisión por Twitch y uno de los duelos fue el del Betis. El King sufrió junto a Bravo y estalló con su portentosa acción a quemarropa.

“No le puedes pegar tantas veces si está Claudio”, dijo Vidal mientras revisaba el compacto. Las palabras eran para Rabbi Matondo, que pensaba que era llegar y tirar al arco del Betis.

Vidal continuó con sus reacciones: “Matondo, te dijimos, qué estás haciendo. Pegándole al arco de nuevo. Lo que pasa es que yo creo que éste nunca ha visto fútbol. No sabe quién está al arco. Es verdad, hay jugadores que no les importa, se preocupan de ellos no más. Pero tienes que estudiar un poquito. Si yo tengo a Claudio en el arco rival no le voy a pegar de todos lados, a Claudio tienes que rematarle cuando estás bien parado”.

En la jugada de la tapada y el gol del Rangers gritó “¡qué buena! No… pero mira la atajada que hizo Claudio. Ya más no puede hacer. Betis: ayuden a Claudio. A un metro le mandaron el pelotazo y Bravo atento”.

“Mira lo que para… ¡Fuaaa! Y Claudio seguía en el piso ahí (y se tira de nuevo). No es que le llegaron mucho al arco o Claudio atajó mucho. Ésta es la segunda que creo que toca, pero fue buenísima”, sentenció un exaltado Rey Arturo.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Cuándo había sido el último partido de Claudio Bravo?

El ex capitán de La Roja no jugaba un encuentro por los puntos desde el 4 de junio del 2023, en la última fecha de la pasada temporada de La Liga, cuando el Betis igualó por 1-1 con el Valencia.