Luego de la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se viene el desafío más importante del año para la Selección Chilena y su técnico Eduardo Berizzo, como son los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

De cara a esta cita, el periodista Manuel De Tezanos fue categórico en hacerle un llamado al técnico de La Roja para que no incluya entre los citados a Marcos Bolados, delantero de Colo Colo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Por qué De Tezanos hace pedido a Berizzo ?

Fue en su programa diario Balong Radio, que realiza en su canal de YouTube, donde el comunicador partió criticando al seleccionador nacional por “está nominando jugadores que no están en su mejor momento“, poniendo como ejemplo al ex UC.

“Bolados no puede estar en la Selección Chilena. Si Bolados va a los Panamericanos, no vamos a ganar los Panamericanos“, agrega el conductor de Todos Somos Técnicos.

Para terminar su discurso, De Tezanos advierte que el delantero “no está en un buen momento, no es ni titular en Colo Colo, esto no es nada contra Bolados porque es un buen tipo, me cae bien y es buena persona”.

¿Cuándo juega La Roja en los Panamericanos?

A la espera de confirmarse el calendario de partidos, el Equipo de Todos jugará la competición entre el 22 de octubre al 4 de noviembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, siendo parte del Grupo A, con México, Uruguay y República Dominicana.