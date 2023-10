Paolo Guerrero se alista para un nuevo duelo ante Chile. La Roja recibe a Perú este jueves 12 de octubre por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y en la previa le exige a Oliver Sonne dejar la vida para ganar.

En conferencia de prensa, el legendario goleador incaico habló sobre la incorporación del defensa danés-peruano a la Blanquirroja y le hizo un especial pedido para visitar a la selección chilena.

“Que sude la camiseta”

En diálogo con los medios de comunicación Paolo Guerrero dejó en claro que solo tiene una cosa que pedirle a Sonne en esta nueva fecha doble: que deje la vida para poder ganar seis puntos.

“Que sude la camiseta, es lo único que se le pide“, disparó de entrada el actual atacante de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Así, para cerrar el tema destaca que “eso ya lo conversaremos en grupo, pero como digo es una incorporación importante porque viene de Europa, tiene otra cultura y lo único que aquí se le pide que sude”.

Junto con eso, el Depredador apuntó que no ha podido establecer mucho diálogo con el danés-peruano ya que su inglés no es muy bueno, y también recalcó que es un muchacho bastante callado.

“Lo de Oliver Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español”, lanzó.

“He tenido pocos momentos para conversar con él porque no hablo tan bien el inglés, pero bueno me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo”, concluyó.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La selección chilena prepara la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas chocan con Perú, para luego enfrentar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas.

¿Cuáles son los números de Paolo Guerrero con Perú?

Entre divisiones juveniles y la adulta, Guerrero ha jugado 130 partidos con la selección peruana. 51 goles y 29 asistencias son los números del Depredador con la Blanquirroja.