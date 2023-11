Luego de la igualdad sin goles ante Paraguay, que dejó a la Selección Chilena en la parte baja de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el técnico argentino Eduardo Berizzo le presentó su renuncia al presidente de la ANFP, Pablo Milad, luego de un año y medio en el cargo.

“He hablado recién con el presidente de la Federación, y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo; los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”, fueron las palabras del ahora ex entrenador.

Una situación que vuelve a poner a la palestra el trabajo hecho por Milad en la ANFP, quien desde su llegada al organismo, durante la pandemia en 2020, firmó finiquitos a tres entrenadores en La Roja, donde sólo Berizzo dimitió, y a los restantes les terminó el contrato.

Cuando el directivo llegó al ente rector del fútbol nacional, quien estaba al mando de La Roja era el colombiano Reinaldo Rueda, quien sale del cargo tras la derrota por 1-2 ante Venezuela, cuando tenía contrato vigente por lo que restaba del camino hacia Qatar 2022.

En el 2021, Milad contrató a su primer técnico para La Roja, en el uruguayo Martín Lasarte, quien llegó a dirigir 22 partidos entre amistosos, la Copa América de Brasil y Eliminatorias, dejando su cargo luego de no cumplir el objetivo de llegar al Mundial.

¿Quién será el próximo DT de Chile?

Luego de la renuncia de Berizzo, el tercer técnico bajo su mandato como presidente, deberá elegir no sólo al interino que dirigirá al equipo en su próximo partido, este martes ante Ecuador, donde las opciones más “a la mano” son Nicolás Córdova, jefe de selecciones menores, y Luis Mena, DT de La Roja Femenina.

Y si a todo lo anterior, sumamos que deberá firmar al próximo estratega nacional para la Copa América Estados Unidos 2024 y lo que resta de las Eliminatorias, en total serán cinco entrenadores los que han pasado y pasarán por la era de Pablo Milad en la ANFP.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

Con el objetivo de rescatar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones en las Clasificatorias, La Roja deberá ser dirigida por un interino, cuando visite a Ecuador, en la altura de Quito, el martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas.

¿Quién tiene la culpa del mal presente de La Roja en los últimos años? ¿Quién tiene la culpa del mal presente de La Roja en los últimos años? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.