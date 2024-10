La selección chilena vive una de las crisis más profundas de su historia, y las estadísticas así lo demuestran, porque se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Ricardo Gareca viene de protagonizar un papelón, porque Colombia le pintó la cara en Barranquilla con un duro 4-0 en el arranque de la segunda rueda.

Antes de la derrota ante los cafeteros se vivió una polémica, porque el volante Carlos Palacios fue liberado de la Roja en extrañas condiciones, porque simplemente avisaron que se debió a “problemas personales”.

Pablo Milad aclara la situación de Carlos Palacios en la Roja

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, participó del Tercer Congreso Internacional de Fútbol y tras el evento habló con la prensa que se encontraba en el lugar.

El ex Intendente del Maule se refirió a la situación que vivió Carlos Palacios en la Roja y aclaró que no tiene las puertas cerradas de la Selección, pese a que no lo dejaron jugar por Colo Colo ante Unión La Calera.

“Acá nadie castiga a nadie, no es una sanción, es una normativa, que nadie sabía porque nunca había pasado esto en una selección que un jugador se retirara voluntariamente, aludiendo situaciones personales”, dijo en primera instancia el directivo.

Carlos Palacios sólo jugó ante Brasil en la pasada fecha doble.

Luego, explicó que “esto fue un problema médico de este chico, que no tiene ninguna relación con lo otro. Él pasó una crisis emocional, que se tuvo que dar de baja por salud mental”.

De esta forma al fin se aclara la verdadera razón por la que Carlos Palacios no estuvo con la Roja ante Colombia en Barranquilla.