La selección chilena trabaja en Juan Pinto Durán preparando los dos encuentros de la fecha FIFA por las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde se debe visitar a Perú y recibir a Venezuela.

La gran sorpresa que tiene la nómina del técnico Ricardo Gareca es Arturo Vidal, quien fue llamado de emergencia y no dudó en volver a ponerse la camiseta de la Roja para ir en ayuda en un complicado momento.

En ese sentido, se espera que el King asuma desde el primer minuto su rol de referente de un camarín que se ha visto extraviado sin un capitán de la Generación Dorada.

Algo que, también confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien destacó el rol que va cumplir Vidal tanto dentro como fuera de la cancha, con la misión de volver a sumar puntos.

Arturo Vidal estuvo en el gimnasio de Juan Pinto Durán en la Roja. Foto: Javier Salvo/Photosport

Vidal será el nuevo referente de la Roja

Fue en la Gala Crack de TNT Sports, donde el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló algunos minutos de la selección chilena, teniendo en cuenta que el viernes se debe visitar a Perú.

En ese sentido, la presencia de Arturo Vidal se lleva todas las miradas en este nuevo proceso, donde esperan que sea el indicado para sacar adelante a todos sus compañeros

“Arturo que llegó a su casa y con esa energía será un líder en la cancha y podrá contagiar una renovada actitud”, comentó Milad, dejando en clara la misión que tendrá el King.

“Tenemos una posición muy mala no es la que esperábamos nunca y el desafío de sumar y salir de la mala racha cuatro que no hemos sumado, tenemos que sumar lo máximo renovar la esperanzas, que a gente no apoye no está todo perdido mientras tengamos fuerzas”, detalló.