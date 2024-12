"Otros no han querido venir": Córdova está feliz con el chileno-francés de La Roja Sub 20

La Roja Sub 20 tendrá dos duelos amistosos en España. Nicolás Córdova prepara lo que será la participación en el próximo Sudamericano, para lo cual decidió llamar a un jugador de origen francés.

Willy Chatiliez nació en Chile, pero a los 9 años se trasladó a España. Su padre es francés, por lo cual tiene opciones de sobra a la hora de elegir por la selección en la que quiere jugar. Claro que al menos en esta convocatoria, decidió vestir La Roja.

Córdova valora la elección de Chatiliez

En el último tiempo mucho se ha hablado del tema de los “nacionalizados”, siendo el mayor caso Ben Brereton en la adulta. Esta vez, Willy Chatiliez es quien quiere ganarse un espacio en La Roja.

“Estábamos esperando el momento oportuno para convocarlo. No es tan fácil llamar a los chicos del extranjero, por varios temas. Primero, hay que estar seguros de que quieren jugar por Chile, ya que al tener doble nacionalidad, pueden jugar por otra selección. En el caso de Willy, también puede jugar por Francia”, explicó Nicolás Córdova.

Chatilliez juega en Huesca de España. Imagen: Instagram

Es normalque en las selecciones menores se haga constante seguimiento de jugadores que están en la misma situación de Chatilliez, claro que no siempre la respuesta es positiva como en el caso del actual futbolista del Huesca de España.

“Hay chicos que no han querido venir porque privilegiaron a otra selección. También hay otros que tienen muchas ganar de jugar por Chile, pero no tienen los papeles al día. Entonces no es tan fácil”, detalló el entrenador de la Sub 20.

“Nosotros tenemos que estar súper claros en que el jugador del extranjero debe ser un aporte y tiene que ser mejor que el jugador que está en el fútbol chileno. Hay muchas condicionantes para tomar esa decisión y esta se generó con Willy. Ojalá que él esté a la altura de lo que estamos buscando“, cerró Córdova.

Chile jugará ante Qatar dos amistosos en España. Estos serán el sábado 14 y martes 17 de diciembre. La Roja será anfitriona de la próxima Copa del Mundo Sub 20, pero igual jugará el Sudamericano de 2025 a modo de preparación.