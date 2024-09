La falta de gol es uno de los grandes motivos de preocupación de Ricardo Gareca de cara a los próximos duelos por Eliminatorias. En los últimos cuatro partidos oficiales de la Roja, el total es cero.

Sí, no hay goles en el Equipo de Todos y parece no haber una solución clara. Ante Argentina, obviamente, no se iban a ir a buscar los tres puntos, por lo que se puede dar por descartado ese duelo como ejemplo.

Pero, ¿y el resto? Ante Perú, por Copa América, pocas llegadas y escaso fútbol. Una cancha extraña para un partido aún más raro. De ahí vino Argentina, con un planteamiento ultra defensivo. Y, por último, Canadá, encuentro marcado por una temprana expulsión.

A priori, ante Bolivia no existen excusas. Es el partido perfecto para volver a desarrollar el sentido olfativo de cara al gol. ¿Están los delanteros de la Selección preparados para este desafío?

Goles por sus equipos, pero no por la Roja

Son siete los jugadores considerados delanteros en la nómina de Ricardo Gareca. Eduardo Vargas, Ben Brereton, Víctor Dávila, Darío Osorio, Carlos Palacios, Jean Meneses y Gonzalo Tapia.

Entre ellos suman un total de 44 goles en todo 2024, considerando únicamente los duelos oficiales (no amistosos) por sus equipos. En ese sentido, los más goleadores son Carlos Palacios, con ocho tantos, y Gonzalo Tapia, con la misma cifra.

Sin embargo, ambos militan en el fútbol chileno. Mirando afuera, Jean Meneses, Darío Osorio y Ben Brereton suman seis cada uno. Mientras que Eduardo Vargas y Víctor Dávila tienen cinco conquistas por cabeza.

Ahora, si nos vamos a las cifras de goles por la Roja, partidos amistosos inclusive, los actuales delanteros suman 56 goles en toda su carrera. Evidentemente, Eduardo Vargas (42) es el que más veces ha anotado.

Con que una pequeña chispa de ese espíritu goleador se active en el duelo ante Bolivia, podríamos dejar de hablar de la ausencia de gol de la Selección. La respuesta la tendremos en sólo horas.