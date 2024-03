Nicolás Peric y el mejor de Chile contra Francia: "Me gustó Marcelino Núñez, me sorprendió"

El ex arquero y hoy comentarista, Nicolás Peric, se deshizo en elogios para Marcelino Núñez, y para Ricardo Gareca, por el desempeño mostrado por el joven jugador del Norwich City, de la Championship de Inglaterra, tras los amistosos de la selección chilena contra Albania y Francia.

En ESPN Chile, el Loco Peric manifestó que “a mí me gustó Marcelino, me sorprendió. Me gustó porque está jugando en esa misma posición en su club, y ver donde lo ponía Berizzo… y ahora le encuentran la posición donde se siente cómodo con la cancha de frente”.

“Marcelino Núñez puede tener errores, pero resuelve gran parte de las situaciones de muy buena manera”, agregó el otrora meta.

Respecto a la nueva cara de La Roja con la llegada de Ricardo Gareca, Nico Peric sentenció que “esta selección chilena nos devuelve el alma al cuerpo, porque como equipo encontramos algo que no teníamos”.

La fecha FIFA y lo que viene

Gareca viene de debutar en La Roja con triunfo ante Albania (3-0) y derrota peleada contra Francia (3-2). Pese a la caída ante los vigentes subcampeones del mundo, lo mostrado por Chile mantuvo la línea de lo que se realizó frente a los primeros rivales. La selección es otra de la mano del Tigre y llama a ilusionarse.

Ahora la selección chilena pone foco en junio: disputará amistosos contra Paraguay y Bolivia a días de la Copa América, para debutar por el Grupo A del torneo continental el viernes 21 contra Perú.

