Nicolás Córdova analiza la derrota de Chile ante Perú: "No aparecieron las capacidades de los jugadores"

Dura derrota en el Preolímpico. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, cayó por la mínima ante un Perú que se echó atrás y que esperó todo el rato a Chile, consiguiendo un tanto aislado en una de las pocas llegadas de peligro.

En ese contexto, cabía conocer las palabras de Nicolás Córdova, quien dirige a la Sub 23, cuyas esperanzas siguen intactas, aunque sea difícil recuperarse de la derrota ante la supuesta selección más débil del grupo.

En conferencia de prensa, el DT chileno aseguró que los seleccionados entendieron su mensaje, pero que varios factores fueron los que ayudaron a que el cuadro nacional no consiguiese sumar de a tres.

Las dolidas palabras de Córdova

El técnico chileno y ex Santiago Wanderers analizó el pleito, asegurando la superioridad de sus dirigidos. “Fuimos superiores al rival. Intentamos jugar, hicimos todo lo que pudimos. Tuvimos muchas más ocasiones de gol, pero también es cierto que en el fútbol no hay merecimientos, gana el que la meta adentro y ellos fueron certeros en la única acción clara de gol que tuvieron. Eso es algo lamentable y que pesa”, argumentó el DT de la Roja.

Para Córdova uno de los factores principales fue la suerte. “A la rápida recuerdo al menos cinco o seis ocasiones de gol claras, debajo del arco, y lamentablemente estamos acá analizando un partido que es muy difícil de explicar por qué lo hemos perdido”, señaló, poniendo como un factor decisivo el estado del campo de juego.

“Esta cancha no está apta para un campeonato de este nivel. Está llena de arena, los controles se dificultan, la pelota no corre y eso claramente para el que intenta jugar y intenta armar jugadas cuesta mucho más. No lo estoy poniendo como excusa, pero es la realidad. El que espera tiene mucho más a favor porque espera y sale de contra”, dijo al respecto.

Le puso dedito arriba al planteamiento

“Es un proceso que está empezando y lamentablemente nos cae esta derrota, inmerecida a mi juicio e inesperada porque teníamos mucha confianza. Creo que el partido fue preparado correctamente y los jugadores interpretaron bien mi mensaje”, manifestó, dando a entender que lo táctico no tuvo que ver con el resultado. Pero y entonces, ¿qué fue?

“Llegar al gol es muy complejo y creo que lo positivo es que se tuvieron distintas situaciones y eso fue muy importante. Ahí es donde yo les digo a los jugadores que aparecen sus capacidades. Lamentablemente, hoy no aparecieron, pero sé que las tienen”, reflexionó, agregando un análisis más fino a la ausencia de anotaciones.

“Son todos jugadores capaces de hacer goles. Sabíamos que ellos iban a jugar 5-4-1, que iban a estar metidos atrás, que iban a tener que mover mucho la pelota y que nos iba a costar mucho, porque al final este tipo de partidos para poder entrar se necesita estar muy fino y también tener condiciones que hoy no tuvimos”, cerró el DT de la selección chilena.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja en el Preolímpico?

El próximo encuentro de la Roja en el Preolímpico será ante Uruguay, el sábado 27 de enero, a las 20.00 horas. Chile descansará la próxima fecha, a jugarse el miércoles 24 de enero.

