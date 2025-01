16:30hs Hubo críticas hacia Damián Pizarro

En el primer partido de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub-20, Juan Francisco Rossel se transformó en la figura excluyente del cuadro nacional. Sin embargo, de quien se esperaba que cumpliera esa función, ni pío.

Y las voces críticas ya empiezan a sonar. Leonardo Véliz, el Pollo, fue sumamente duro al referirse al delantero del Udinese. En conversación con Redgol dijo: "Tiene menos definición que un Atari, ese es el problema. Es tan joven que puede aprender, pero lo que Juanito no aprendió, Juan no aprenderá, que es la técnica y el entrenador italiano ya dijo que no está ni para la segunda división italiana".