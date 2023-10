Milad canta victoria con el Mundial Sub 20 en Chile: "Los alcaldes me están llamando para ser sede"

La decisión de sacar a Chile de las sedes del Mundial 2030 sigue generando ruido, una vez que Pablo Milad, presidente de la ANFP, viajó hasta la FIFA para conversar con Gianni Infantino de lo ocurrido.

La designación de España, Portugal y Marruecos dejó a la candidatura Conmebol con sólo partidos inaugurales, como forma de homenaje a Uruguay 1930, que serán en Montevideo, además de Argentina y Paraguay.

La marginación de Chile pegó fuerte en la interna de la ANFP, donde se han pedido explicaciones y una forma de poder pagar la deuda con el país, con la candidatura a un Mundial Sub 20 para el año 2025.

Fue el propio Milad, quien en conversación con radio ADN, quien dio los pasos a seguir, pero donde, además, aventura que Chile avanza a pasos agigantados para recibir el torneo.

La FIFA abre las puertas a Chile para un Mundial

Fue luego de la conversación de Milad con Infantino en Zúrich, donde se dio esta opción de que Chile fuera remediado con una postulación a un evento importante del fútbol.

Por lo mismo, el presidente de la ANFP, explica los pasos que debe seguir el país, pero donde, asegura, que hay apoyo de FIFA.

“Una vez que se acepte la postulación de Chile, que será presentada dentro del programa de FIFA del Consejo en Arabia Saudita, una vez que nos acepten, empezamos a gestionar (con Estado). En el partido con Perú ya hablé con Jaime Pizarro por el tema y está la disposición del ministerio de Deportes para apoyar”, comentó en radio ADN.

“Un Mundial es envergadura mayor, con más sedes, pero los alcaldes ya me están llamando, hay disposición de las autoridades”, detalló.

El cara a cara con Conmebol y FIFA

Para el mes noviembre está agendada una reunión entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad, el presidente de Conmbol, Alejandro Domínguez, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, donde se podrá fin a la polémica con un cara a cara.

Fue Milad quien dijo que, tras esa reunión, verá si deja el cargo en la vicepresidencia de Conmebol, porque no estuvo de acuerdo con lo que pasó en la candidatura chilena.

“Sí, he hablado mucho con Domínguez. Incluso me llamó 20 minutos antes del Twitter que lanzó, que fue durante el Consejo de FIFA. Me dio sus razones, de cuál fueron los criterios, no los compartí, no las comparto y no las compartiré, pero me comuniqué con él y estamos al tanto y hemos hablado hasta la fecha seis veces”, detalló.

“No es mi forma. A veces, cuando uno es correcto, creen que soy débil. Soy de carácter, voy de frente, no oculto mi cara, me retienen para salir. Pero no voy a pelear, sólo a aclarar las cosas, porque va de un lado a otro las decisiones finales. Después de eso tomaré una decisión. La conversación será productiva para dejar todo claro de una vez por todas, lo que nos dio Infantino fue que tienen las mejores disposiciones para apoyar a Chile en el Mundial Sub 20 en 2025”, finalizó.

¿Quién organizará el Mundial 2030?

Pese a los festejos en Conmebol, la realidad es que el grueso de la Copa del Mundo se disputará en España, Portugal y Marruecos, dejando sólo tres partidos “inaugurales”, y una semana antes del evento, para Argentina, Uruguay y Paraguay.

