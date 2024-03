Kylian Mbappé se sentirá jugando de visita ante la Roja en Marsella: "No espero que me reciban con alfombra roja"

Primer escollo, superado. Chile fue sólido y tuvo momentos de buen fútbol ante la selección albanesa de Sylvinho. Ricardo Gareca, feliz; los jugadores felices; y hasta Arturo Vidal, marginado en esta fecha FIFA, feliz. Pero todavía queda el desafío más grande, ante Francia. ¿Seguiremos en esa alegría después de él?

La Selección Chilena ya está en Marsella y se prepara para el duelo ante los galos. Los franceses vienen heridos, pues en su último encuentro perdieron de local ante Alemania, lo que levantó múltiples críticas en el país.

Sin embargo, cuentan con la localía nuevamente y eso siempre es una ventaja. Sobre todo, considerando que el público de Marsella muestra una particular manera de vivir el fútbol, por lo que se espera un buen ambiente en el sur de Francia.

Hasta ahí, todo bien. El problema es que uno de los seleccionados galos no se sentirá en localía en Marsella y eso debido a su fuerte identificación con el rival más acérrimo del OM, el equipo dueño de casa.

Mbappé la tiene clara

Se trata de Kylian Mbappé, jugador profundamente relacionado con el Paris Saint-Germain, pese a no empezar sus pasos en el fútbol en aquel equipo. El atacante galo sabe que no la tendrá fácil en su visita a la costa mediterránea.

“Yo sé que no estoy en ‘tierra conquistada’ allá, pero no lo encuentro grave, no me lo tomo personal”, señaló el puntero galo en conversación con Telefoot, asegurando que eso no cambiará en nada su estilo de juego.

“Sigo siendo un jugador del PSG, por lo cual no espero que me reciban con alfombra roja, pero ellos saben que eso no va a cambiar mi manera de jugar”, analizó el puntero de Francia y muy posible refuerzo del Madrid.

La Roja del Tigre Gareca tendrá su segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo ante la selección de Francia. El encuentro se jugará el martes 26 de marzo a las 17:00 horas de Chile Continental en el Stade Vélodrome.