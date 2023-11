La selección chilena se quedó sin entrenador tras la renuncia de Eduardo Berizzo. El DT dio un paso al costado sentenciado el pobre empate de La Roja contra Paraguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Antes de la renuncia del Toto, Mauricio Pinilla fue durísimo en su análisis del juego de La Roja. En ESPN Equipo F Chile, el otrora delantero nacional evidenció la farra y mal planteamiento del equipo nacional.

“El partido ante Paraguay es una gran ocasión perdida y en lo futbolístico Chile tampoco mereció más que el empate. No supo sacarle ventaja al jugador de más casi todo el segundo tiempo”, dijo Pinigol.

Agregó que “en el primer tiempo tuvo un par de jugadas como ese cabezazo de Ben, pero el resto del partido fue con poca profundidad, no tuvimos ocasiones claras. Se intentó demasiado por la vía aérea donde no somos especialistas y los paraguayo sí. Por eso no pudimos sacar mayor ventaja”.

Sale Berizzo, entra Córdova

Y esos detalles serán algunas de las cosas que deberá corregir en pocos días Nicolás Córdova. El adiestrador nacional de la selección chilena sub 20 fue confirmado como interino para el partido frente a Ecuador de este martes.

Por su parte, Jean Beausejour compartió su tristeza y lamentó que La Roja deja nuevos puntos en el camino de las eliminatorias por no saber leer el duelo contra los paraguayos.

“Triste, un partido en que Chile a pesar del dominio, que fue avasallador en términos de posesión y estar en campo contrario, no encontró los caminos. Esa es la foto: no encontró los caminos, no descifró por dónde”, sentenció el ex lateral izquierdo.

Con este escenario La Roja llega al duelo frente a Ecuador en Quito, por la sexta fecha de las clasificatorias: con DT renunciado y entrenador interino, antepenúltimos en la tabla de posiciones. Chile suma apenas 5 puntos en el mismo números de partidos.

En eliminatorias con Berizzo, la selección chilena perdió contra Uruguay (3-1), empató frente a Colombia (0-0), derrotó a Perú (2-0), cayó en Venezuela (3-0) y el Toto se fue tras el 0-0 ante Paraguay.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Ecuador?

A espera de definir un DT interino tras la renuncia de Eduardo Berizzo, la selección chilena visita a Ecuador este martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas, por la sexta fecha de las eliminatorias.

¿Qué dijo Berizzo en la conferencia de prensa tras el empate contra Paraguay?

Eduardo Berizzo anunció su retiro manifestando que “he hablado recién con el presidente de la Federación, Pablo Milad, y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”.