El "Huaso" no trabajó a la par de sus compañeros en Juan Pinto Durán y es duda su presencia para el martes ante Bolivia. Se preocupan además en Macul.

La jornada de entrenamientos de este sábado en la Selección Chilena, en Juan Pinto Durán, trajo una noticia preocupante, no sólo para el Equipo de Todos de cara a su duelo clave por Eliminatorias ante Bolivia, sino también para Colo Colo.

Esto, pues uno de los futbolistas fundamentales en el esquema de Jorge Almirón, con miras a la serie con River Plate por los cuartos de final en Copa Libertadores, no pudo trabajar a la par de sus compañeros y genera preocupación en Macul.

De acuerdo a la información que entrega Radio ADN, Mauricio Isla fue uno de los tres futbolistas que no entrenó con el resto del plantel con miras al partido del martes con los altiplánicos, lo que obligó al técnico Ricardo Gareca a realizar cambios en su formación.

Pero el Huaso no fue el único futbolista de La Roja que no trabajó. A ellos se sumaron el tercer arquero Lawrence Vigouroux y el volante Erick Pulgar, quien aún no se recupera de la molestia que lo marginó del último duelo contra Argentina.

Mauricio Isla, nuevo capitán de La Roja, es duda ante Bolivia (Photosport)

¿Quién reemplazaría a Mauricio Isla en La Roja?

Si bien se espera que el lateral derecho esté en condiciones para jugar el martes en el Estadio Nacional, en la presente jornada ya probó una alternativa en caso de que el bicampeón de América no pueda llegar, y esa es retroceder a Felipe Loyola a la banda.

Si eso ocurre, Gareca también definió modificaciones en el mediocampo, donde pese a contar con Williams Alarcón para emular la dupla con Rodrigo Echeverría en Huracán, según reporta Radio ADN se le dará una oportunidad a Vicente Pizarro.

¿Cuándo es el partido entre Chile y Bolivia?

El enfrentamiento futbolístico, válido por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este martes 10 de septiembre, a partir de las seis de la tarde en el Estadio Nacional.

