El periodista asegura que con una declaración de esta forma no quedan en claro los motivos por su ausencia en la Roja.

Manuel de Tezanos presta ropa a Vero Bianchi con su polémica con Medel: "No es la manera"

Una polémica visita tuvo Gary Medel al plantel de Colo Colo en Río de Janeiro, donde en un momento tuvo tiempo para conversar con los medios nacionales, para dejar un tema en claro ante la opinión pública.

Una vez que se le consultó por su complicada situación con la selección chilena, donde no fue citado por el entrenador Ricardo Gareca a los primeros duelos amistosos, el Pitbull aprovechó de hacer sus descargos.

Todo, después de una versión entregada por la periodista Verónica Bianchi, quien reveló una discusión entre el jugador y miembros del cuerpo técnico del Tigre, que lo dejaron al margen.

“Lo que dijo Verónica de TNT, que tuve conflicto con el cuerpo técnico, es mentira. Espero que no digan más mentiras porque el público lee y se crea un rumor que no es. Espero que se informen bien porque no es como dice ella”, comentó.

No es la forma

Una situación que se tomó los programas deportivos, donde esta vez fue Manuel de Tezanos, en Deportes en Agricultura, quien hace una invitación para que Medel pueda explicar de mejor forma lo sucedido.

“Lo que pasa con este tipo de entrevistas al paso, que son medias caóticas, es que a uno le gustaría que, si necesita aclarar ciertos puntos, creo que habría otra forma. Sentarse, con el medio que quiera, donde se sienta cómodo, para explicarlo. Creo que de interés nacional”, explicó.

Si bien el periodista trabaja en el mismo canal con Verónica Bianchi, asegura que esta situación no aclara lo sucedido en su ausencia de la Roja, por lo que crea una nueva polémica.

“Salen rumores, que según él son mentiras, todo en medio de la pasada, preguntas medias aleatorias: por qué no te llamó Gareca, qué opinas de Colo Colo. Son millones de temas en tres minutos, quizás es difícil, pero no es la manera”, detalló.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Estos encuentros serán contra Paraguay el martes 11 de junio en el estadio Nacional. Luego Chile se mide ante Bolivia en Estados Unidos en recinto a definir, y que desató la molestia en Perú porque el “Tigre” les quitó su rival.