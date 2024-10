Mago Valdivia reflexiona por Carlos Palacios: "Me mandé varios condoros en la Roja, pero..."

La previa del partido de la Roja contra Colombia ha estado marcada por la salida de Carlos Palacios, quien acusó problemas personales y fue liberado de la convocatoria este pasado fin de semana. La decisión del delantero de Colo Colo sigue dejando reacciones de todo tipo.

Varios exseleccionados nacionales, sobre todo de la Generación Dorada, han opinado sobre la polémica determinación. Ahora fue el turno de Jorge Valdivia, quien dejó claro que respeta la salida de Palacios y sus razones, pero aseguró que jamás hubiese abandonado a la Roja.

“Si Carlos Palacios prefiere jugar en Colo Colo, si así fuera, porque estoy interpretando lo que se comenta, él tendrá que pagar esas culpas y asumir esa responsabilidad. Habría que preguntarle si quiere estar en la selección, y si dice que sí, el entrenador debe saber si lo nomina o no”, partió diciendo en ESPN.

“¿Está bien? ¿Está mal? En lo personal, yo nunca me hubiese bajado de la selección. Me mandé varios condoros, tuve actos de indisciplina, pero me costaba mucho estar fuera de la selección. A varios nos costaba”, comentó.

Los históricos de la Roja opinan sobre el caso Carlos Palacios: ahora fue Jorge Valdivia | Photosport

Mago Valdivia y el caso Palacios: “Nosotros echábamos de menos la Roja”

“Nosotros echábamos de menos ir a la selección. Pregúntale a cualquiera. Esperábamos mes a mes los partidos. Lo que pasa es que teníamos un grupo tremendo, de mucha confianza, amistad y respeto, porque cuando se suman los de la U, quizás no teníamos la confianza como con los que venían del proceso anterior, pero había respeto por quienes eran”, comentó el Mago Valdivia.

“Nosotros esperábamos mucho ir a la selección, en años buenos, malos y duros. Ahora, esto es algo personal”, concluyó el exmediocampista.