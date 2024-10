Ricardo Gareca dijo que no pudo conversar con Carlos Palacios sobre su salida de la Roja. Pero revelaron que sí hubo un diálogo entre ambos.

La previa del partido de la Roja frente a Colombia ha estado marcada por la situación de Carlos Palacios, quien acusó problemas personales para ser liberado de la convocatoria para las Eliminatorias. Un día antes del esperado partido, Ricardo Gareca dio su versión sobre la salida.

“Lo de Carlos se podría decir que fue inesperado, más que nada. Lo tomo como una cuestión personal. No puedo extenderme más allá, no tuve oportunidad de hablar (…) Mandé al preparador físico Néstor Bonillo y Hugo Alves para que hablaran si era tan urgente, pero yo siempre al tanto”, dijo el DT.

El Tigre, además, aclaró que no tiene conocimiento de cuál es el problema personal que afecta a Carlos Palacios. “Nadie sabe en profundidad, porque no explicó lo que eran las cosas personales“, contó. Por su lado, el delantero de Colo Colo no se ha manifestado públicamente.

Sin embargo, en D Sports aseguraron que, contrario a lo que declaró el entrenador, ambos sí tuvieron la oportunidad de hablar. “Hay un detalle a posterior. Cuando Carlos Palacios va a abandonar la concentración, estuvo con Gareca“, confirmó Marco Escobar.

Carlos Palacios sigue siendo tema en la Roja | Photosport

“Carlos Palacios no fue claro”

Lo que sí pasó es que el futbolista de Colo Colo no dio mayores detalles sobre el problema que lo motivaba a dejar la Roja. “Carlos Palacios no fue claro sobre su situación“, aseguró también el periodista D Sports.

Hasta ahora, la única declaración de la Joya ha llegado a través de redes sociales. “Muchos hablan, pocos conocen la verdad. Estamos contigo, Carlitos Palacios”, escribió Arturo Vidal, su compañero en el Cacique. “Eres el mejor dentro y fuera de la cancha, hermano”, contestó el ex Unión Española.