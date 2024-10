Ricardo Gareca sabe que este partido puede sacar a la Roja del último lugar, pues la victoria de Perú sobre Uruguay dejó al equipo como colista en la tabla de posiciones. Por esa razón, esta difícil visita a Colombia por la 10° jornada de las Eliminatorias 2026 cobra más importancia.

Será una chance de mantener viva la esperanza de un boleto al siguiente Mundial. Una misión que se ve cada vez menos factible. A pesar de todo, el Tigre conserva la positividad. “Nosotros somos fuertes. Me he encontrado… como cuerpo técnico, atravesamos tantas situaciones de adversidad que no es algo a lo que no esté acostumbrado”, aseguró el experimentado entrenador argentino.

“Me gustaría tener una racha de 30 partidos invicto también, pero a veces estamos en diferentes situaciones. Eso también tiene una lectura en estas situaciones, tenemos conocimiento de cómo salir. No es fácil hacerlo, pero conocemos cómo se puede salir”, agregó Gareca, quien consiguió llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018.

Ricardo Gareca afina detalles para el partido de Chile ante Colombia. (Andrés Piña/Photosport).

Como suele hacer, Gareca habló en plural: incluyó en su discurso al staff técnico que lidera. “Nos veo bien. No me gustaría que se malinterprete, porque pueden decir que por estar último no puedo decir que estamos bien”, aseguró el otrora delantero del América de Cali. O sea, Colombia es un país que conoce de sobra.

Gareca se siente bien en la Roja a pesar de ir colista en la tabla

Ricardo Gareca reconoce sentirse bien en la Roja, pero también que estar colista en el camino al Mundial 2026 no es para nada cómodo. Sobre todo con un desafío tan difícil por delante: enfrentar en su casa al actual vicecampeón de América.

“Puede haber una situación apremiante, complicada y ver que hay un ambiente ideal para salir de esa situación”, expuso el adiestrador de 66 años, que tiene confianza en sus pupilos para la presentación en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

A pesar de todo, Gareca dice seguir firme. (Javier Salvo/Photosport).

Aseguró que “lo que yo palpo y siento en nosotros, el grupo, es una situación ideal para salir de esta tan complicada. Eso me mantiene bien y optimista”. Habrá que ver si esa manera positiva de afrontar este reto le permite a Chile regresar a la senda victoriosa y escalar en la lucha difícil por jugar la venidera Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia en las Eliminatorias 2026?

Colombia recibirá a Chile en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026 el martes 15 de octubre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Luego de la victoria de Perú frente a Uruguay, Chile quedó como colista exclusivo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.