Este sábado 27 de septiembre arranca el Mundial Sub 20 de la FIFA, el certamen donde Chile es local, arranca con cuatro grandes encuentros; Corea del Sur vs. Ucrania, Japón vs. Egipto, Paraguay vs. Panamá y Chile vs. Nueva Zelanda, duelos donde solo uno irá por televisión abierta.

Así es, porque si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

ver también Chile en el Mundial Sub 20: Todo sobre el Grupo A, fixture y tabla de posiciones

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 27 de septiembre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV de CHV, es el partido inaugural de Chile vs. Nueva Zelanda por el Grupo A del Mundial a jugarse este sábado 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Chile enfrentará a Nueva Zelanda y lo podrás ver por las pantallas de CHV. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Publicidad

Publicidad

Los 7 partidos del Mundial Sub-20 que van por CHV:

Este no será el único encuentro que CHV transmitirá de La Roja en la cita planetaria juvenil, específicamente son tres los duelos de La Roja irán por CHV, mientras que otros cuatro duelos de otras selecciones irán por la misma señal. Conoce todo el calendario de partidos GRATIS a continuación: