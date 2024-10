La Roja enfrenta a Brasil y Colombia con una gran pregunta: ¿Quién será el capitán? Mauricio Isla, portador de la jineta en la fecha pasada, no fue llamado.

La Roja vuelve a la acción tras una desastrosa fecha contra Argentina y Bolivia, y pone todo su enfoque en los partidos contra Brasil y Colombia por las Eliminatorias. El equipo de Ricardo Gareca necesita sumar puntos ahora, ya que hoy figura fuera de la Copa del Mundo en la tabla de posiciones.

Un tema interesante marca esta doble fecha eliminatoria: la capitanía. El retiro de Claudio Bravo y la lesión de Alexis Sánchez han dejado la jineta vacante. Mauricio Isla la portó frente a Argentina y Bolivia, pero, en una decisión muy cuestionada, el DT no lo llamó para esta pasada.

¿Y ahora? No es una pregunta fácil. El mismo Gareca ha reconocido que la Roja no tiene un líder en el plantel. “Por ahora, no veo un líder natural. El líder más importante es el grupo que se va armando. Luego, por algo natural, irá surgiendo ese líder. Puede haber más de uno”, dijo en septiembre.

Gabriel Suazo sonó en el medio como posible capitán. Cumplió ese papel en Colo Colo. Sin embargo, el pasado domingo fue liberado de la convocatoria por problemas físicos. Podrían nombrarse a Guillermo Maripán o Paulo Díaz, aunque el segundo no jugará el partido contra Brasil por suspensión.

Por experiencia y gusto del DT, todo apunta a Eduardo Vargas | Photosport

El capitán de la Roja: todo apunta a Eduardo Vargas

La decisión parece una incógnita, pero, llevándonos por la experiencia, la elección más esperable es Eduardo Vargas. El cuestionado delantero es el único sobreviviente de la Generación Dorada en esta nómina y ha vestido la camiseta nacional en más de 100 oportunidades.

Además de los años que lleva en la selección, el atacante del Atlético Mineiro es un titular inamovible para Ricardo Gareca. Es el único 9 en el listado que entregó para los duelos contra Brasil y Colombia, por lo que se entiende que será titular en ambos encuentros. ¿Será, finalmente, el elegido?