La Roja vive uno de los momentos más complicados de la historia reciente, tanto por la delicada posición en las Eliminatorias como por los cuestionamientos a Ricardo Gareca. La crítica más fuerte la emitió Arturo Vidal, quien realizó un extenso descargo que significa otro golpe para el DT.

La conferencia de prensa del King, donde disparó contra Gareca por no citarlo ni tampoco considerar a Mauricio Isla, Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, dejó reacciones desde todos lados. En ESPN, Jorge Valdivia se puso del lado del futbolista de Colo Colo y hasta se enfrentó con Pato Yáñez.

Pero el Mago se mantuvo firme y defendió su posición: encuentra insólito que Arturo Vidal no esté en la selección chilena. “Gareca puede decir, ‘sabes qué, Ben Brereton no me interesa’, pero Arturo es un jugador que tú necesitas. ¿Por qué no lo considera?”, disparó en televisión.

En el panel, le discutieron. Sobre todo Diego Rivarola y Marcelo Barticciotto. “Porque quizás a él no le gusta. Quizás considera que hay otros que están por encima de él. No estoy diciendo mi opinión, sino lo que él puede llegar a pensar”, señaló el último en el acalorado debate.

El fuerte descargo de Vidal contra Gareca

“Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar, porque la selección lo necesita. Hay un DT que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen: no puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, dijo Arturo Vidal.

“Estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Por qué no lo dicen? ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar el Huaso, si fue el último capitán?“, añadió.

““Quedé afuera de la Copa América y ahora. ¿Por qué? ¿Hay uno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿Que tenga los mismos partidos que yo? La selección está mal y todos lo saben”, disparó.