Ex mundialista se va en picada contra Arturo Vidal: "No es necesario que hable"

Un nuevo día en la oficina para Arturo Vidal. El King fue el encargado de enfrentar a la prensa en la previa al partido de Colo Colo y Universidad Católica, y como era de esperar, generaron polémica sus declaraciones.

El King fue muy ácido como siempre, pero no sobre el clásico por el Campeonato Nacional, sino que por el momento que atraviesa la selección chilena, ya que no es considerado por Ricardo Gareca, situación que le molesta.

Vidal dijo que debería estar en la Roja, y mencionó que Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Mauricio Isla también deberían mantenerse en el equipo nacional, situación que criticó con dureza el ex 10 de la Roja Fabián Estay, quien no está de acuerdo con las palabras del volante.

Fabián Estay critica las fuertes declaraciones de Arturo Vidal

El mundialista en Francia 1998 conversó con Bolavip e indicó que las palabras del mediocampista de Colo Colo no estuvieron bien.

“Sobre todo criticar a los compañeros, porque uno puede tener diferencias con el técnico, puede tal vez criticar con respeto, siempre el respeto tiene que estar por encima, porque somos de la misma profesión, entendiendo que Gareca fue un gran jugador, tiene un historial como técnico, si no lo considera en estos momentos, tendrá que esperar”, dijo de entrada el Pelusa.

Fabián Estay jugando por la Roja en Francia 1998. Foto: Getty

“Arturo no es necesario que hable, porque su trayectoria habla por sí sola. Si él está bien tendría que estar en la selección. No ha hecho una mala Copa Libertadores, pero el técnico tiene otras prioridades, se entiende. A mí me tocó muchas veces, entendiendo que no soy de esa generación dorada”, agregó Estay.

La selección chilena sale a jugar dos partidos clave, ante Brasil y Colombia, y lo hará otra vez sin Arturo Vidal.

