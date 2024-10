El ex defensa nacional reconoció que las palabras del King deben motivar a los jugadores que fueron llamados por Gareca.

Polémica generaron los dichos de Arturo Vidal contra la selección chilena. El King apuntó directamente contra Ricardo Gareca y lamentó la nómina que entregó para los duelos contra Brasil y Colombia.

A tal punto que el jugador de Colo Colo recalcó que no hay ninguno de los convocados que lo supere en experiencia y nivel. “¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay. No lo dicen. La selección está mal”, expresó molesto en conferencia de prensa en el Monumental.

Dichos que uno de sus ex compañeros aclaró de inmediato para apagar la polémica en la interna de la selección. Es que Gonzalo Jara, que conoció al revés y al derecho el genio del King, recalcó que sus palabras apoyan la competitividad del equipo.

“No creo que este quitándole mérito a los jugadores que están en esta convocatoria. Es su forma de competir (…) Para mí tenía que ser convocado y ahora claramente no está por sus declaraciones”, detalló.

Pero eso no fue todo, porque Jarita además deslizó una potente crítica contra Ricado Gareca. Ahora apuntó al entrenador de la selección por la ausencia específicamente de Mauricio Isla, que pasó de ser el capitán en la última fecha a no aparecer ni en las tiras cómicas.

“No lo había podido comentar, pero lo que más me llamó la atención de la nómina de Gareca es que no está Mauricio. Quizás es porque hay un recambio, pero esto lo veremos recién ahora”, lamentó.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena enfrenta una de las fechas más complicadas en el mes de octubre y deberá enfrentar a rivales candidatos a clasificar directamente al próximo mundial y que hasta son opciones al título.

El primer duelo será el 10 de octubre cuando Chile reciba a Brasil en el Estadio Nacional. Luego cinco días más tarde, la Roja deberá visitar a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.