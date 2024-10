La selección chilena se prepara para lo que será una doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en las que se jugará mucho. La Roja enfrentará a Brasil y Colombia con la misión de sumar puntos en medio de un duro presente.

Ricardo Gareca no lo pasa bien y, para los duelos de octubre, decidió golpear la mesa con una nómina que tuvo varias sorpresas. Entre ellas está la marginación de Ben Brereton y la aparición de Lucas Cepeda, quienes para Claudio Borghi tienen caminos que pueden cruzarse.

El Bichi realizó una particular advertencia sobre lo que puede ocurrirle a la figura de Colo Colo en la Roja y lo comparó con el atacante del Southampton. Eso sí, su mensaje preocupa y deja una alarma a los hinchas

El miedo de Claudio Borghi por Lucas Cepeda y el caso de Ben Brereton

Ricardo Gareca buscará levantar a la selección chilena con un terremoto interno. El Tigre cortó a Ben Brereton tras lo ocurrido contra Bolivia y convocó por primera vez a Lucas Cepeda, una situación que enciende la alarma para Claudio Borghi.

Claudio Borghi aseguró que Lucas Cepeda puede vivir algo similar a lo que pasó con Ben Brereton en Chile. Foto: Photosport.

En las pantallas de TNT Sports, el Bichi analizó la falta de variantes en la Roja por la que el extremo de Colo Colo fue convocado. “Esta falta de jugadores que tenemos. No sé cuántos años hace que tenemos esta falta de jugadores, pero si no los trabajamos, no invertimos, no vamos a tener recambio”.

Fue tras ello que Claudio Borghi comenzó a explicar su temor por Lucas Cepeda y lo comparó con lo que vivió Ben Brereton. “Acá a mí me da miedo. Me da un poco miedo, porque llegó Ben y dijimos ‘Acá está la solución, el chico viene del fútbol inglés, velocidad, vértigo’ y ya está fuera“.

En esa misma línea, instaló la alerta por el extremo albo. “Ahora va Cepeda. ¿Con cuántos partidos en Colo Colo? ¿10 partidos? Ahora viene Cepeda, la va a romper. ¿Y si no la rompe? ¿Qué decimos? ‘No, Cepeda fuera’“, complementó.

Finalmente, Claudio Borghi remarcó que hay que medirse con las expectativas de los hinchas y la prensa. “Cada jugador que aparece el mismo partido opera para destruirlo y empieza a ser menos importante, menos importante”.

Lucas Cepeda llega a buscar su oportunidad en la selección chilena en un puesto donde Ricardo Gareca utilizó a Ben Brereton. Si ambos viven un proceso similar lo dirá el tiempo, pero lo cierto es que uno tratará de aprovechar su chance y el otro simplemente no es considerado como quisiera por el DT.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

Luego del duelo con Cobresal, Lucas Cepeda llegó a los 27 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo esta temporada. En ellos ha anotado 8 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanzó a los 1.184 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Lucas Cepeda buscará ayudar a Chile en su próximo partido en las Eliminatorias Sudamericanas. El día jueves 10 de octubre a partir de las 20:00 horas la Roja enfrentará a Brasil en el Estadio Nacional.