La selección chilena está en el sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, porque se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, por ahora muy lejos del Mundial.

Uno de los ausentes en la Roja desde el arribo de Ricardo Gareca es Arturo Vidal, quien se fue en picada contra el Tigre, porque reclamó que los históricos de la Generación Dorada no sean citados para las clasificatorias.

Como siempre, las palabras del King trajeron cola y en ESPN hubo un tenso cruce al respecto, protagonizado por Patricio Yáñez y Jorge Valdivia.

La discusión potente entre Yáñez y Valdivia

En el panel de la señal internacional hubo una discusión, porque Yáñez no está de acuerdo con las palabras de Vidal, quien pidió que llamaran a los históricos a la Roja, incluyéndose.

“(Vidal) Era un jugador convocable, por lo que hizo en la serie con River era convocable, de acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido, pero con las declaraciones no contribuye en nada”, dijo el Pato.

Luego, el ex puntero derecho agregó que “este mismo grupo, la Generación Dorada, de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad, fue una farra no haber ido a Rusia. Luego con menos capacidad y más años no fuimos a Qatar”.

Las palabras de Vidal generan discusión.

Tras esta frase alzó la voz Jorge Valdivia, porque el Mago se vio aludido, debido a que participó en el fallido proceso para Rusia 2018.

“Pato, deja interpelarte un poquito. Tú acabas de decir que ese grupo no llegó al Mundial, yo estaba ahí, ese grupo no fue al Mundial en el último partido, está bien, no fuiste al Mundial, pero competiste en toda la clasificatoria, con estos mismos jugadores”, puntualizó el ex volante de creación.

Para cerrar, el ex Palmeiras indicó que “clasificaban menos que ahora. Estoy de acuerdo contigo, no clasificaste al Mundial con este mismos nombres, pero competiste hasta el final, yo creo que ahí es una diferencia en lo que él dice, porque lo dice porque ahora la Selección está mal. Yo interpreto que dice que estos jugadores son útiles, en el camarín o en cosas extra futbolísticas”.

El próximo partido de la selección chilena será el jueves 10 de octubre, cuando a partir de las 21:00 horas reciba a Brasil en el estadio Nacional por las Eliminatorias Sudamericanas.