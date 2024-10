El Tigre recibió respaldo de un ex seleccionador de Chile, quien habla de evitar la trascendencia del polvorín que vive el Equipo de Todos.

Ricardo Gareca salió al paso sin muchos detalles respecto de la decisión de Carlos Palacios, quien argumentó razones personales para ser liberado de la convocatoria de la Roja. Así las cosas, el volante ofensivo de 24 años no estará en la visita a Barranquilla.

Evidentemente, Palacios no jugará frente a Colombia en el estadio Metropolitano por la 10° fecha de las Eliminatorias 2026. Eso sí, el Tigre no quiso expandir las turbulencias en el Equipo de Todos. Y dejó las puertas abiertas para la Joya en un futuro.

También para Arturo Vidal, quien en más de una ocasión manifestó que está fuera del proceso que lidera Gareca. En ese contexto, RedGol tomó contacto con un ex seleccionador de Chile: Jorge Garcés, quien atendió el llamado de nuestro querido Paulo Flores.

“Siempre deben estar abiertas las puertas para todos los jugadores. Pero estarán abiertas para los que uno llame. Finalmente, no están de par en par para que llegue cualquiera. Sin duda”, aseguró el Peineta, que de todas formas le encontró un porqué a la explicación del DT argentino.

Ante eso, respondió que “uno es responsable de hacer la nómina. Lo que él dice está bien. Pero ahora hay que ver a quién va a nominar, cuándo y por qué. Es un tema muy personal. Creo que no se quiso meter en camisa de 11 varas”. Es decir, para el DT campeón con Santiago Wanderers en 2001 el Tigre quedó en observación por esto.

Peineta Garcés respalda a Gareca por el caso Palacios en la Roja

El Tigre Gareca encontró algo de respaldo por el caso de la deserción de Carlos Palacios en la selección chilena. “Creo que es políticamente correcto, con una respuesta normal”, aseguró el experimentado DT, cuya última aparición en ese cargo fue en el equipo de Juan Fernández que enfrentó a Santiago Wanderers en la Copa Chile.

“Seguir dándole vueltas al mismo tema en el momento de la selección no me parece muy lógico. Ya está, no queda otra, hay que dejarlo que trabaje”, sentenció el Peineta, siempre en la charla que tuvo con RedGol. Por el momento, los esfuerzos de Gareca están abocados a este martes 15 de octubre.

El partido frente a los cafetaleros se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental. Habrá que ver si la comisión directiva de la Federación de Fútbol del país tiene la misma idea de Garcés: dejar trabajar al Tigre.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Luego de la victoria de Perú frente a Uruguay, Chile quedó como colista exclusivo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.