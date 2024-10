El presente de la selección chilena es nefasto, no lo digo yo, lo dicen los números, porque la Roja es la colista de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas 5 puntos tras la primera rueda.

Ni la llegada del experimentado entrenador Ricardo Gareca le cambió la cara a la Roja, de hecho, se la empeoró, porque con el argentino en la banca perdió los tres encuentros que disputó.

El panorama de Chile en las clasificatorias es desalentador, sobre todo porque este martes juega con uno de los mejores equipos de la Conmebol, ya que visita a Colombia en Barranquilla.

Óscar Córdoba adelanta que pronto despedirán a Ricardo Gareca de la Roja

La Roja tiene que visitar al equipo colombiano en la humedad y el calor de Barranquilla, donde incluso perdió Argentina, por lo que las esperanzas de sacar al menos un punto son escasas.

Uno de los comentaristas más amigos en el país cafetero es el ex arquero Óscar Córdoba, quien en ESPN analizó el encuentro por las clasificatorias y se atrevió a decir que tras el partido van a despedir a Ricardo Gareca de la selección chilena.

Óscar Córdona sentencia a Gareca.

“Creo que Gareca sale el martes. Es una de las Chile más livianas. Yo doy mi opinión respecto a lo que siento, a Bolivia nos costó por la altura, a Perú no le ganamos porque no quisimos”, dijo el ex seleccionado colombiano.

La Roja va por un milagro en una cancha donde jamás le ha podido ganar a Colombia, ni con la Generación Dorada a plenitud.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección chilena vuelva a salir a la cancha este martes 15 de octubre, cuando a partir de las 17:30 horas se mida ante Colombia en Barranquilla.