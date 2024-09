Jordhy Thompson reclama una opción en la selección chilena. Es parte del recambio de la Generación Dorada, a pesar de que su vida extrafutbolística le resta muchos bonos entre los hinchas.

El futbolista del Orenburg de Rusia siente que necesita una oportunidad y así lo estableció en su Instagram tras la derrota de Chile ante Bolivia, al ser consultado sobre el asunto.

“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, mencionó por las ganas que tiene de integrar el proceso de Ricardo Gareca que fracasó en sus dos primeros partidos de eliminatorias.

Para eso Thompson subraya que “estoy muy profesional”, detallando las prácticas que realiza. “Entreno diferenciado por la tarde, tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”, sostuvo.

Jordhy espera tener un espacio en la selección chilena

Ex seleccionado pide la nominación de Thompson

Eros Pérez, ex lateral izquierdo, estuvo en la selección chilena en el triste camino de la Roja rumbo al Mundial del 2002 que terminó con la Roja última en las eliminatorias. Y está convencido que debe ser convocado el formado en Colo Colo.

“Sea impopular o no, Jordhy Thompson tiene que estar en la Roja”, dijo en charla con AS. “No hay un jugador como él en la Selección”, indicó por las características explosivas de Jordhy.

De hecho también piensa que pueden nominar a su ex socio en el Cacique, Damián Pizarro, quien no ha tenido aún rodaje en el Udinese.

“¿Tú crees que son tontos los italianos para comprar un jugador en la cantidad de millones de dólares que lo hicieron porque no tiene condiciones? Va a seguir fallando goles, pero lo tienes que pulir, foguear acá en la Selección”, manifestó Pérez.