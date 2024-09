Jordhy Thompson lagrimea por ver de lejos a la Selección: "Chile no me ama"

Los ecos por la derrota de la Selección Chilena, jugando de local, ante Bolivia, no cesan. La caída fue tan dolorosa que incluso en Rusia se han hecho escuchar las voces disidentes.

En este caso, fue Jordhy Thompson el encargado de afilar los dardos en contra de la Roja. El ex jugador de Colo Colo hizo un Live en Instagram en la mañana del miércoles, donde expresó su opinión sobre el tema de la Roja.

Para el joven jugador del Orenburg, el resultado fue muy triste y una verdadera desilusión. Pese a eso, lo que causa más pena en el ex jugador del Cacique es la ausencia en el Equipo de Todos.

Palabras de Jordhy Thompson

A través del Live de Instagram, el jugador del Orenburg abrió su corazón, sentenciando que no es de su agrado haber sido puesto aparte de las nóminas por parte del Tigre.

“Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, lagrimeó, mostrando claramente su disposición para ser parte de la Selección.

“Estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde, tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”, sentenció el ex Colo Colo.