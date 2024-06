La selección chilena vuelve a ilusionar tras el triunfo por 3-0 ante Paraguay. El elenco de Ricardo Gareca dominó en todas las líneas y fue capaz de doblegar a un rival que desde el principio se metió atrás.

Sin embargo, la jornada en el estadio Nacional no fue perfecta para el elenco nacional. Esto porque Claudio Bravo tuvo que salir por lesión y en su lugar ingreso Gabriel Arias. El portero de Racing Club tuvo la gran chance de asegurarse en el arco pero los 45 minutos que estuvo en cancha dejaron más dudas que certezas. Incluso acusó molestias físicas y hasta podría ser baja.

Situación que no pasó desapercibida para Johnny Herrera, quien fue lapidario con su ex compañero de selección pese a ser uno de los jugadores que más convocatorias ha sumado en el último tiempo.

Arias ingresó por Bravo y se retiró con molestias físicas

“Es un atado de nervios. Gareca ahí tiene que hincar el diente, hay que buscar algo más. Es un gran arquero, bajo los tres palos tiene grandes reflejos pero no la pasa bien en la selección”, apuntó certero en Todos Somos Técnicos.

¿El reemplazante de Gabriel Arias?

Herrera recalcó que Arias tiene nivel pero en este tipo de instancias por la Roja son las que le pasan la cuenta. Lo que se reflejó en que Paraguay tuvo las principales ocasiones de gol a través de errores del nacido en Neuquén.

“La toma de decisiones no es de las mejores. Al tener poco contacto con el balón se le notan los nervios. Tristemente por él no le hace bien la selección. No hizo un buen partido”, agregó.

Por lo que ahora se espera el parte médico para conocer si Gareca sumará a un nuevo arquero a la convocatoria. En la lista Vicente Reyes es el que corre con ventaja.