El ex jugador de la Roja e histórico anotador en dos mundiales, habló del difícil momento que vive Brereton en la Selección.

Jean Beausejour le presta ropa a Ben Brereton tras temprano reemplazo: "Él no es responsable de nada"

Estrepitosa caída de la Selección Chilena ante Bolivia. El cuadro dirigido por Ricardo Gareca perdió de local ante el elenco altiplánico y profundizó la mala racha que venía acarreando desde la Copa América.

En esta ocasión, el Equipo de Todos fue superior, pero se encontró con grandes errores defensivos. Además, Ricardo Gareca planteó un partido extraño, errático, que le valió partir perdiendo desde muy temprano.

Dentro de los desaciertos y las cosas extrañas que pasaron durante el encuentro, una fue la que llamó más la atención. Ricardo Gareca sólo mantuvo 35 minutos en cancha a Ben Brereton, a quien había puesto como segundo delantero junto con Eduardo Vargas.

El cambio por Vicente Pizarro en el primer tiempo, llamó la atención de todo el mundo. Desde Vidal, que lo transmitía en vivo, hasta los relatores radiales y televisivos, pasando por todos los hinchas del Nacional. Nadie entendió lo del Tigre.

Respaldo de Jean Beausejour a Ben Brereton

En el fondo, el cambio era como asumir una mala decisión. No es normal que tan temprano en el duelo se haga salir a un jugador, sobre todo sabiendo que desde el principio del encuentro ya era novedoso en el esquema tener a dos delanteros.

Es por eso que Jean Beausejour, en ESPN, comentó la situación y decidió mandarle todas sus fuerzas a Ben Brereton. El chileno-británico tenía una cara de tres metros en el banco.

“Uno no puede más que empatizar con el momento de Ben”, señaló el ex jugador de la Roja. “Hay que hacérselo sentir así, él no es responsable de nada”, agregó.

Ben Brereton fue reemplazado a los 35′ | Photosport

Para Jean Beausejour, Ben Brereton podría fácilmente jugar de mediapunta, ya que considera que en ese lugar se sentiría más cómodo que otros jugadores por los que ha optado Gareca.