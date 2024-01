El arribo de Ricardo Gareca como entrenador de la selección chilena está generando masivos cambios en busca de empezar de la mejor manera su trabajo, como, por ejemplo, en su cuerpo técnico.

Cuando estuvo en la selección de Perú incorporó al histórico Nolberto Solano como mimbro activo de su staff, para tener un nacional y que conozca la forma de trabajo de los jugadores.

Situación similar que se está elaborando en el país, donde, según el diario La Tercera, se apunta a dos nombres históricos de la Roja para ese puesto.

Uno es Nelson Tapia, con quien revelan que han tenido algunas conversaciones, en el puesto de preparados de arqueros, mientras que para uno de sus ayudantes esperan que pueda ser Jean Beausejour.

Bose se deja querer

Esta situación fue consultada al ex jugador de la selección chilena, en el programa de Los Tenores de radio ADN, donde es activo comentarista, al igual que Jorge Valdivia.

“No sé, si hubiese contacto no tendría problema en decirlo. No es algo que salió de mí. No le he dicho a nadie que me proponga”, comenzó su explicación Beausejour.

Más allá de su nombre, que es uno de los apuntados desde la directiva de la ANFP, en relación al buen trabajo que pueda tener el ex referente de la Roja, de igual forma se mostró duditativo.

“Estoy feliz con los tiempos que tengo, lo veo difícil. En algún momento quise volver a la cancha, ahora lo veo difícil por los tiempos y las obligaciones familiares”, precisó.

