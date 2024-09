Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la selección chilena para los duelos contra Brasil y Colombia por eliminatorias, y hubo varias sorpresas. Entre ellas, el Tigre no llamó a Gabriel Arias ni Ben Brereton, junto a otras declaraciones que llamaron poderosamente la atención y que reflejan el presente de La Roja.

“Chile tiene muy buenos jugadores, confiamos en ellos, pero no vemos a ningún salvador. No lo tuvo, no lo ha tenido hace tiempo y no lo tiene ahora. Ese salvador tiene que ser un buen equipo”, dijo Gareca dejando claro que La Roja no tiene ese jugador distinto.

Y no hay dudas que el DT de Chile tiene toda la razón, pero también es cierto que esa premisa puede car mal en el camarín y más de algún jugador se puede sentir ofendido por la palabras del entrenador.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, una voz autorizada salió a poner paños fríos y dejársela clarita a los actuales jugadores de la selección: Gonzalo Jara.

Jarita, voz autorizada para exigirle a La Roja

“El que se lo tome mal… es la realidad futbolística. En nuestra generación también pasaba. El jugador distinto que teníamos era Alexis Sánchez, pero después lo demás lo sostenía un colectivo”, dijo Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja.

Agrega “que Eduardo Vagas fuera el goleador que es, es porque le llegaba la pelota y él lo sostenía. Pero nosotros teníamos muy claro. Y Gareca dice que Alexis está grande, ya no puede rendir tanto desde lo físico, es entendible”.

Jara le manda recado a los jugadores de La Roja tras declaraciones de Gareca. (Foto: Photosport)

Gonzalo Jara sentenció que “nosotros teníamos claro que nuestro as bajo la manga era Alexis. Sí, teníamos varias otros grande jugadores, pero me parece que lo que quiere decir Gareca, no hay que ponerlo fuera de contexto ni debería causar molestia”.

¿Cuándo juega la selección chilena y quiénes son sus próximos rivales?

La selección chilena recibe a Brasil el próximo jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional (por la novena fecha de eliminatorias). Días después visitará a Colombia el martes 15, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, desde las 17:30 horas, por la décima fecha.