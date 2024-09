El entrenador de la selección chilena dejó bien clarito: aunque no se den los resultados, no renunciará a la banca de La Roja.

La selección chilena volverá a la acción, por eliminatorias como local contra Brasil y ante Colombia de visita. La Roja viene de caer ante Bolivia y Argentina, con las críticas a flor de piel tanto para los jugadores como para el trabajo y propuesta del entrenador, Ricardo Gareca.

En la conferencia de prensa, el mismo Ricardo Gareca avisó que no renunciará, pase lo que pase. El Tigre deja claro que le gusta cumplir sus contratos y, de hecho, explica que una razón para venir a Chile es que Eduardo Berizzo se fue y no lo echaron.

“Yo no pondría a la directiva en una situación apremiante. Lo único que puedo decir es que tuvimos una conversación amena con los dirigente, tenemos excelente relación con ellos. Pero no los pondría una posición complicada”, dijo Gareca consultado por el piso de su proceso.

Agregó que “la postura de nosotros como cuerpo técnico, no es de abandonar el cargo. A partir de ahí saque sus conclusiones. No quiero ponerlos a ellos en situaciones complicadas, después resolverán ellos”.

Gareca no renuncia ni Chile echó a Berizzo

“Si me preguntan qué fue lo que más me gustó para venir a Chile, fue porque Berizzo se fue él, en una situación difícil que le tocaba vivir. Y lo comprobé porque después tuve una charla con Berizzo. A Berizzo no lo echaron, Berizzo se fue por una decisión personal. Así me lo manifestaron los dirigentes y así me lo manifestó Berizzo cuando nos juntamos”, complementó el DT de La Roja.

Gareca prosiguió su relato: “Rueda se fue directamente a la selección de Colombia. Era técnico de Chile y estábamos en pleno proceso de eliminatorias. Reinaldo tomó la determinación porque se le presentó la posibilidad de dirigir a su país. Ese es el conocimiento de lo que yo tengo de Berizzo, después Rueda estábamos en plena eliminatorias”.

Nunca jamás: Gareca no renuncia a la selección chilena ni a nada.

“Nosotros somos un cuerpo técnico que no dejamos el cargo. El único cargo que dejé fue en Vélez, pero porque lo dirigí tantos años que no quise forzando una situación complicada. La gente se la agarraba con los jugadores. Ahora la agarran con el cuerpo técnico, y eso es lo normal”, reiteró el entrenador argentino de la selección.

Ricardo Gareca sentenció que “somos de sostener. Ésta es una oportunidad, más allá de lo que nos duele haber perdido el partido anterior, son situaciones importantes. Hay que estar juntos. Hay que aceptar las críticas, nadie está contento con estos resultado. ¿Hay que irse? Hay un panorama económico que no es el mejor, yo defiendo a mis colaboradores. Pero tampoco se ve una solución. Chile debe confiar en un proyecto en algún momento. Se tendrá que creer en algo para ver hacia dónde va la selección, cuál es su propósito. Hay etapas más brillantes que otras. Hay etapas donde hay que bancarse la que venga y tratar de salir de esa situación. Y yo creo que Chile puede salir, tengo fe”.