Gareca no lo manda a decir con nadie: "En Chile no veo a ningún salvador, nadie sobresale"

Como era más que esperable, Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena, salió a defenderse de las críticas en su contra durante la conferencia de prensa donde entregó la lista de convocados para los duelos ante Brasil y Colombia.

Como de era de esperarse, lo que llamó la atención fueron los futbolistas que marginó para esta doble fecha de Eliminatorias, donde destacan Gabriel Arias y Ben Brereton, además de ponerle punto final a la Generación Dorada con la ausencia de Mauricio Isla.

Ante los constantes cuestionamientos de los medios y de los hinchas, a través de redes sociales, Gareca se puso “el tarro”, como se dice popularmente y le dejó un crudo y honesto mensaje a sus críticos, donde advierte el estado actual del fútbol chileno y sus jugadores con miras a la Selección.

El crítico mensaje de Gareca sobre la realidad de Chile

“Dentro de este proceso, no vemos a nadie que haya sobresalido ni descollado. Yo creo que Chile tiene muy buenos jugadores, confiamos en ellos, pero no vemos a ningún salvador. No lo tuvo, no lo ha tenido hace tiempo y no lo tiene ahora”, parte su descargo el Tigre.

En esa línea, Gareca agregó sobre los futbolistas de Chile que “ese ‘salvador’ tiene que ser un buen equipo, la figura debe ser el equipo, porque no vemos a alguien que tome ese papel. Puede ser Alexis el diferente que de pronto puede marcar, pero tiene determinada edad. Hay que ver lo que quiere en su futuro”.

“Estamos viviendo el día a día y de repente, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pero más que jugadores, hay que encontrar equipo, un gran sentido colectivo. Eso le dará chances a Chile de lograr el objetivo. Hay jugadores importantes, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual”, sentencia el argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Los próximos dos partidos para Chile, al mando de Gareca, se disputarán por Eliminatorias al Mundial 2026. El jueves 10 de octubre recibirá a Brasil en el Estadio Nacional desde las nueve de la noche; mientras el martes 15 visitará a Colombia en Barranquilla, a las 17:30 horas.