Zamorano revela detalles de rivalidad con Marcelo Salas: "Éramos compañeros, amigos no"

Durante la última parte de la década de los 90 y el comienzo del siglo 21, la Selección Chilena tenía como sus principales referentes a la dupla de ataque compuesta por Iván Zamorano y Marcelo Salas, con una rivalidad que se mantuvo con los años.

Si bien fueron una de las mancuernas ofensivas más goleadoras en la historia de La Roja, con 71 goles en conjunto, por mucho tiempo se dio a conocer que no tenían la mejor relación personal entre ambos, incluso que no se soportaban entre sí fuera de la cancha.

Una interrogante que ninguno de los involucrados quiso ratificar o desmentir, hasta ahora. Fue Zamorano quien tomó la palabra ante una pregunta que le hizo Pamela Díaz, en su canal de YouTube Sin Editar, que derechamente le consultó si “¿con Salas te llevas bien?“.

¿Es mito o realidad la rivalidad entre Zamorano y Salas?

“Me llevo bien con todos, yo no tengo problema. Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve rivalidad con él, la rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad”, reconoce Bam Bam.

En esa línea, Zamorano agrega sobre la relación con Salas que “cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni un grupo de Colo Colo, habían grupos que se llevaban mejores que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no, yo me llevaba mejor con Fabián Estay, Toby Vega, Nelson Tapia”.

“Si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocemos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49″, finalizó su postura el ex Real Madrid.

¿Cuántos goles hizo la dupla “Sa-Za” en La Roja?

De los dos, quien hizo más goles por el Equipo de Todos fue Marcelo Salas, que entre 1994 y 2007 convirtió 37 goles en 70 encuentros; por su parte, Iván Zamorano formó parte de la Selección por más tiempo, entre 1987 y 2001, donde anotó 34 tantos en 69 duelos, donde ganó una medalla de oro olímpica.

