Ben Brereton Díaz concretó su salida del Villarreal y este martes fue anunciado como nuevo refuerzo del Southampton. El delantero se quedará en la Premier League no sólo para recuperar su nivel, sino que también su lugar en la selección chilena.

Desde que comenzó el proceso de Ricardo Gareca que el artillero casi no ha sido considerado. Sus problemas con el idioma y la idea del Tigre lo han alejado del protagonismo después de ser uno de los destacados en el peor momento con Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

En su llegada al Southampton, Ben Brereton Díaz reconoció que no dudó en volver a Inglaterra a pesar de los mensajes del DT de la Roja para que aprenda español. “Tuve la oportunidad de jugar la temporada pasada en el Sheffield United y fue genial para mí: fue mi primera vez en la Premier League y disfruté cada minuto, jugando en el escenario más grande”, dijo al sitio oficial del club.

“En cuanto terminaron esos seis meses, supe con certeza que quería volver a Inglaterra. Me dieron muchas ganas de hacerlo y estoy feliz de que este gran club haya decidido ficharme, así que estoy muy emocionado”, remarcó.

Ben Brereton Díaz no se quedó ahí y se mostró feliz de firmar con el Southampton. “Estoy muy emocionado. Todo ha ido bien estos últimos días y estoy feliz de tener todo resuelto y firmado. Estoy muy emocionado de conocer a todos, es genial estar involucrado con este gran club”.

“Cuando era más joven veía al club y siempre jugaba en la Premier League. Obviamente, la temporada pasada, por la forma en que jugó el equipo, descendieron, pero se recuperaron como equipo. También el entrenador: todo se ha alineado y creo que es un club increíble. No veo la hora de empezar”, complementó

Ben Brereton Díaz tiene claro que la próxima temporada será clave para su futuro. Tras el fracaso de Chile en la Copa América, Ricardo Gareca tendrá que mover el tablero y comenzar a definir la nueva estrategia, una en la que Big Ben quiere protagonismo.

Reflejo de ello fueron sus declaraciones, las que tuvieron un guiño al Tigre tras darle apenas 31 minutos en la última Copa América. “No me importa dónde juegue. Haré lo mejor que pueda en cualquier posición que me toque: derecha, izquierda, en el medio. Realmente no me molesta”.

Además, el delantero remarcó que su experiencia con la Roja le permitirá ser un aporte. “Hace dos años, jugar en el Championship, luego jugar en La Liga y con Chile y en la Europa League, definitivamente ha sido un gran paso. He conocido a gente estupenda y he jugado con grandes jugadores, así que cada experiencia ha sido buena para mí y me sigue ayudando a seguir aprendiendo”.

Finalmente enfatizó en que sólo quiere hacer su estreno para ganarse un lugar como titular. “Estoy muy emocionado de estar en la costa sur por primera vez. Escuché que es un lugar increíble para vivir, así que mi familia y yo estamos muy emocionados de estar aquí también”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Ben Brereton Díaz la temporada pasada?

Ben Brereton Díaz llega al Southampton luego de haber disputado un total de 36 partidos oficiales entre Villarreal y Sheffield United la temporada pasada. Seis goles, una asistencia y 1.760 minutos dentro de la cancha fueron su saldo a nivel de clubes.

¿Cuándo juega el Southampton?

Ben Brereton Díaz ahora se enfoca en lo que será la pretemporada con Southampton. Este miércoles 31 de julio a las 14:30 horas los Santos enfrentarán al Oxford United en un amistoso.

